Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
НаримаН, NarimaN
Аудио- и видеосистемы Москва, Россия
Обзор 0Проекты (0) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль
Новый проект
  • Стать Премиум
    • Нажмите, чтобы закончить

    Я работаю в сфере инсталляционного бизнеса уже 20 лет. За плечами огромный опыт и сотни удачных проектов. Домашние кинотеатры Hi-Fi, Hi-End и Мультирум системы- мое излюбленное занятие. В целом, являюсь интегратором в области av решений, домашней автоматизации и систем резервного питания (ИБП, Генераторные установки любой мощности).

    После выполнения договорных обязательств я и моя компания ведем пожизненную техническую поддержку.

    Услуги
    • Автоматизация зданий
    • Домашний кинозал под ключ
    • Аудио-видео решения
    • Мультирум системы
    • Системы резервного питания
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Московская область
    • Рязань
    • Рязанская область
    • Москва, Россия
    Награды компании
    Великолепные отзывы клиентов и их счастливые лица :)
    Адрес
    Волоколамское шоссе, д.97
    125424 Москва, Россия
    Россия
    +7-9255179966 www.artinhouse.ru
      Add SEO element