Я работаю в сфере инсталляционного бизнеса уже 20 лет. За плечами огромный опыт и сотни удачных проектов. Домашние кинотеатры Hi-Fi, Hi-End и Мультирум системы- мое излюбленное занятие. В целом, являюсь интегратором в области av решений, домашней автоматизации и систем резервного питания (ИБП, Генераторные установки любой мощности).
После выполнения договорных обязательств я и моя компания ведем пожизненную техническую поддержку.
- Услуги
- Автоматизация зданий
- Домашний кинозал под ключ
- Аудио-видео решения
- Мультирум системы
- Системы резервного питания
- Регионы обслуживания
- Москва
- Московская область
- Рязань
- Рязанская область
- Москва, Россия
- Награды компании
- Великолепные отзывы клиентов и их счастливые лица :)
- Адрес
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Волоколамское шоссе, д.97
125424 Москва, Россия
Россия
+7-9255179966 www.artinhouse.ru