Я работаю в сфере инсталляционного бизнеса уже 20 лет. За плечами огромный опыт и сотни удачных проектов. Домашние кинотеатры Hi-Fi, Hi-End и Мультирум системы- мое излюбленное занятие. В целом, являюсь интегратором в области av решений, домашней автоматизации и систем резервного питания (ИБП, Генераторные установки любой мощности).

После выполнения договорных обязательств я и моя компания ведем пожизненную техническую поддержку.