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Дизайн-студия D&#39;art
Дизайнеры интерьера Улан-Удэ
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • офис туристического агенства, Дизайн-студия D'art Дизайн-студия D'art Конференц-центры в стиле минимализм
    офис туристического агенства, Дизайн-студия D'art Дизайн-студия D'art Конференц-центры в стиле минимализм
    офис туристического агенства, Дизайн-студия D'art Дизайн-студия D'art Конференц-центры в стиле минимализм
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    офис туристического агенства


    • Мы занимаемся разработкой дизайна жилых и общественных интерьеров.
    • Мы готовы не только создать проект, но и воплотить его в жизнь, максимально сохранив Ваше свободное время, организуя ремонтные работы, комплектуя объект отделочными материалами, мебелью, текстилем, декором, посудой.
    • Мы понимаем как жилое пространство влияет на настроение и качество жизни заказчика, поэтому в своей работе мы всегда стремимся к совершенству. Наша цель состоит в том, чтобы процесс создания и реализации интерьера стал для вас одним из прекрасных моментов Вашей жизни.
    Услуги
    • дизайн интереров
    • ремонт квартир и домов
    • планировка пространства
    • авторский надзор
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    • комплектация
    Регионы обслуживания
    Дальневосточный и Улан-Удэ
    Адрес
    Сахьяновой 9/14 офис 52
    670042 Улан-Удэ
    Россия
    +7-9834353838 d-art-design.ru
    Законное владение

    г. Улан-Удэ ул. Жердева д. 68 кв. 107

    Отзыв

    Sayana Tchoindonova
    Уже полгода назад закончился ремонт и я живу в красивой и продуманной до мелочей квартире. Очень довольна результатом и процессом работы. Проект был и с ремонтом и с авторским надзором (т.е. "под ключ"), на стройке я почти не появлялась. И главное: все получилось так, как нарисовали. Ребята, вы молодцы!! Рекомендую!!!
    больше 1 года назад
    Денис Асеев
    У нас осталось очень хорошее впечатление от студии, как от самой работы, так и от сотрудников студии, а также от подхода к выполнению услуг. Мы получили то, что хотели, и даже больше. Дизайн проект, который разработали нам пришелся по душе. Дизайнер Юлия смогла понять то, что мы хотели, подобрать стиль и привнести свою "изюминку". Мы рады, что с нами работала именно она.
    больше 1 года назад
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