- Мы занимаемся разработкой дизайна жилых и общественных интерьеров.
- Мы готовы не только создать проект, но и воплотить его в жизнь, максимально сохранив Ваше свободное время, организуя ремонтные работы, комплектуя объект отделочными материалами, мебелью, текстилем, декором, посудой.
- Мы понимаем как жилое пространство влияет на настроение и качество жизни заказчика, поэтому в своей работе мы всегда стремимся к совершенству. Наша цель состоит в том, чтобы процесс создания и реализации интерьера стал для вас одним из прекрасных моментов Вашей жизни.
- Услуги
- дизайн интереров
- ремонт квартир и домов
- планировка пространства
- авторский надзор
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- комплектация
- Регионы обслуживания
- Дальневосточный и Улан-Удэ
- Адрес
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Сахьяновой 9/14 офис 52
670042 Улан-Удэ
Россия
+7-9834353838 d-art-design.ru
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г. Улан-Удэ ул. Жердева д. 68 кв. 107