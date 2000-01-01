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Архитектор Константин Тишин
Архитекторы Москва
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Проекты

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    • Коттедж в Новой Европе, Архитектор Константин Тишин Архитектор Константин Тишин Балкон и терраса в классическом стиле
    Коттедж в Новой Европе, Архитектор Константин Тишин Архитектор Константин Тишин Балкон, веранда и террасаОсвещение
    Коттедж в Новой Европе, Архитектор Константин Тишин Архитектор Константин Тишин Балкон и терраса в классическом стиле
    +18
    Коттедж в Новой Европе

    Если кратко о себе, родился в . в Москве. Образование МАрхИ . Я имею опыт работы в должности ГАП в проектно-дизайнерской студии мебельной компании Крафт 2002 -2005гг. C 1993 постоянная самостоятельная практика и сотрудничество с проектными бюро, производственными мастерскими в создании и реализации архитектуры интерьеров. Профессиональная практика в Дюссельдорфе и Берлине 1993-1995 гг. Большой опыт по созданию авторских изделий в интерьер, . Среди значим. обьектов: 2-х уров. помещение театра Ленком, рестораны гостиницы "Золотое Кольцо", кафедры международного университета в Дубне. Участие в проектировании 2-х залов ресторана "Прага". Выполняю эксклюзивные аксессуары в интерьер, изделия из шамота, ковки, мозаики. витраж классический тиффани,  авторская мебель, роспись стен. Также я являюсь художником станковистом, монументалистом. Член СХ России и МХФ с 2000 г. Некоторые мои живописные работы можно посмотреть здесь: http://tishin.in.gallerix.ru  Если у Вас будут интересные предложения, буду рад сотрудничеству

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    101000 Москва
    Россия
    +7-9104463596 www.sotmast.com
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