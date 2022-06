Окончила школу флористов-дизайнеров «Николь»Проходила стажировку в компании «Interflora» (Лозанна, Швейцария).

Окончила Школу дизайна интерьеров «Детали». Стажировалась в школе дизайна «KLC» (Лондон) и в университете «Lorenzo de’ Medici» (Флоренция). Мастер-классы: Marcel Wolterinck, Martin Veltkamp (Нидерланды), Jacques Wirtz, Marcel Cornille (Бельгия). Ирина Татарникова является членом Объединения декораторов интерьеров России (ОДИ), Британского Института дизайна интерьера (BIID). Участвует в телевизионных проектах, преподает в школе «Детали», проводит мастер-классы в различных регионах России

Graduated from the International School of Florist Designers «Nicole». Internship: «Interflora» (Switzerland). Graduated from the School of Interior Design «Details». Internships: School of Interior Design «KLC» (London), «Lorenzo de' Medici» University (Florence). Master classes: Marcel Wolterinck, Martin Veltcamp (The Netherlands), Jacques Wirtz, Marcel Cornille (Belgium). Member of the Association of Russian Interior Designers, British Institute of Interior Design. Participates in various TV projects, teaches at the School «Details», runs master classes throughout Russia

Services A full range of services for interior decoration of public and private premises is provided. Philosophy I believe that every piece of furniture is also a member of the family. And those that have been inherited, and one that was bought in the trendy store. So I try to make this the unique character, unlike their counterparts.