Дизайн студия ANNTE design - это команда экспертов по дизайну интерьера с опытом работы с 2010г.

Создаем дизайн интерьера для комфортной, удобной и приятной жизни. Учитывая Ваши пожелания , предлагаем наилучшие решения, которые подходят по красоте, комфорту, и учитывают возможности бюджета.

Ваше время бесценно, мы готовы создать проект и воплотить его в жизнь, организуя ремонтные работы, комплектуя объект отделочными материалами, мебелью, текстилем, декором, посудой.

Наша цель - сделать процесс создания и реализации интерьера одним из прекрасных моментов Вашей жизни.

Наша специализация: частные интерьеры (квартиры, дома, коттеджи) и рестораны и кафе (успешно открыли более 40 кафе и ресторанов).



