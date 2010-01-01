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ANNTE design
Дизайнеры интерьера Красндар
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Проекты

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    • Спальня в стиле Ар Деко, ANNTE design ANNTE design Спальня в классическом стиле
    Спальня в стиле Ар Деко, ANNTE design ANNTE design Спальня в классическом стиле
    Спальня в стиле Ар Деко, ANNTE design ANNTE design Спальня в классическом стиле
    Спальня в стиле Ар Деко

    Дизайн студия ANNTE design - это команда экспертов по дизайну интерьера с опытом работы с 2010г.

    Создаем дизайн интерьера для комфортной, удобной и приятной жизни. Учитывая Ваши пожелания , предлагаем наилучшие решения, которые подходят по красоте, комфорту, и учитывают возможности бюджета.

    Ваше время бесценно, мы готовы создать проект и воплотить его в жизнь, организуя ремонтные работы, комплектуя объект отделочными материалами, мебелью, текстилем, декором, посудой.

    Наша цель - сделать процесс создания и реализации интерьера одним из прекрасных моментов Вашей жизни.

    Наша специализация: частные интерьеры (квартиры, дома, коттеджи) и рестораны и кафе (успешно открыли более 40 кафе и ресторанов).


    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Авторское сопровождение
    • Подбор мебели и отделочных материалов
    • Декорирование
    • Роспись стен
    • Изготовление декора
    Регионы обслуживания
    Краснодар Ростов-на-Дону Сочи Геленджик Анапа Усть-Лабинск Туапсе Майкоп Новороссийск Армавир Абрау-Дюрсо Адлер Ставрополь Крым Россия
    Адрес
    350000 Красндар
    Россия
    +7-9282104410 www.annte.ru
    Законное владение


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