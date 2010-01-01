Дизайн студия ANNTE design - это команда экспертов по дизайну интерьера с опытом работы с 2010г.
Создаем дизайн интерьера для комфортной, удобной и приятной жизни. Учитывая Ваши пожелания , предлагаем наилучшие решения, которые подходят по красоте, комфорту, и учитывают возможности бюджета.
Ваше время бесценно, мы готовы создать проект и воплотить его в жизнь, организуя ремонтные работы, комплектуя объект отделочными материалами, мебелью, текстилем, декором, посудой.
Наша цель - сделать процесс создания и реализации интерьера одним из прекрасных моментов Вашей жизни.
Наша специализация: частные интерьеры (квартиры, дома, коттеджи) и рестораны и кафе (успешно открыли более 40 кафе и ресторанов).
- Услуги
- Дизайн интерьера
- Авторское сопровождение
- Подбор мебели и отделочных материалов
- Декорирование
- Роспись стен
- Изготовление декора
- Регионы обслуживания
- Краснодар Ростов-на-Дону Сочи Геленджик Анапа Усть-Лабинск Туапсе Майкоп Новороссийск Армавир Абрау-Дюрсо Адлер Ставрополь Крым Россия
- Адрес
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350000 Красндар
Россия
+7-9282104410 www.annte.ru