Частный дизайнер интерьеров по Москве и МО, с высшим проф. образованием.

Опыт работы в дизайне интерьеров 9 лет.

Имеются "живые" рекомендации заказчиков.

Владею всеми требуемыми графическими пакетами: 3ds Max, Vray, Autocad, CorelDraw, Photoshop.

Для реализации будущего интерьера предоставляю:

-планировочные решения (4 варианта)

- реалистичную 3d визуализацию будущего интерьера

- полный комплект чертежей

- смету отделочных материалов с указанием количества, артикулов и стоимости затрат.

Использую только те материалы и мебель, которые можно реально купить или заказать с учетом возможного бюджета.