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lesadesign
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 8Проекты (8) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
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    • маленькая трехкомнатная квартира на Новоясеневской, lesadesign lesadesign Маленькие спальни Коричневый
    маленькая трехкомнатная квартира на Новоясеневской, lesadesign lesadesign Маленькие спальни Бежевый
    маленькая трехкомнатная квартира на Новоясеневской, lesadesign lesadesign Спальня в стиле модерн
    +9
    маленькая трехкомнатная квартира на Новоясеневской
    дизайн квартиры в современном стиле 92кв.м., lesadesign lesadesign Гостиная в стиле минимализм Белый
    дизайн квартиры в современном стиле 92кв.м., lesadesign lesadesign Гостиная в стиле минимализм Белый
    дизайн квартиры в современном стиле 92кв.м., lesadesign lesadesign Кухня в стиле минимализм Белый
    +11
    дизайн квартиры в современном стиле 92кв.м.
    офис управляющей компании 680 кв.м., lesadesign lesadesign Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    офис управляющей компании 680 кв.м., lesadesign lesadesign Конференц-центры в стиле минимализм Белый
    офис управляющей компании 680 кв.м., lesadesign lesadesign Конференц-центры в стиле минимализм
    +18
    офис управляющей компании 680 кв.м.
    офис компании ivi, lesadesign lesadesign Конференц-центры в стиле минимализм Серый
    офис компании ivi, lesadesign lesadesign Конференц-центры в стиле минимализм Серый
    офис компании ivi, lesadesign lesadesign Конференц-центры в стиле минимализм Серый
    +2
    офис компании ivi
    Квартира молодого человека, г. Видное, lesadesign lesadesign Гостиная в стиле минимализм Оранжевый
    Квартира молодого человека, г. Видное, lesadesign lesadesign Гостиная в стиле минимализм Дерево Бежевый
    Квартира молодого человека, г. Видное, lesadesign lesadesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Бежевый
    +9
    Квартира молодого человека, г. Видное
    Загородный дом в г. Истра, lesadesign lesadesign Гостиная в стиле модерн Камень Бежевый
    Загородный дом в г. Истра, lesadesign lesadesign Гостиная в стиле модерн Белый
    Загородный дом в г. Истра, lesadesign lesadesign Гостиная в стиле модерн Дерево Бежевый
    +14
    Загородный дом в г. Истра
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    Частный дизайнер интерьеров по Москве и МО, с высшим проф. образованием.

    Опыт работы в дизайне интерьеров 9 лет.

    Имеются "живые" рекомендации заказчиков.

    Владею всеми требуемыми графическими пакетами: 3ds Max, Vray, Autocad, CorelDraw, Photoshop.

    Для реализации будущего интерьера предоставляю:

    -планировочные решения (4 варианта)

    - реалистичную 3d визуализацию будущего интерьера

    - полный комплект чертежей

    - смету отделочных материалов с указанием количества, артикулов и стоимости затрат.

    Использую только те материалы и мебель, которые можно реально купить или заказать с учетом возможного бюджета.

    Услуги
    • визуализация
    • проектирование
    • комплектация
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Планерная, 18
    125363 Москва
    Россия
    +7-9852699910 www.lesadesign.com

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