Частный дизайнер интерьеров по Москве и МО, с высшим проф. образованием.
Опыт работы в дизайне интерьеров 9 лет.
Имеются "живые" рекомендации заказчиков.
Владею всеми требуемыми графическими пакетами: 3ds Max, Vray, Autocad, CorelDraw, Photoshop.
Для реализации будущего интерьера предоставляю:
-планировочные решения (4 варианта)
- реалистичную 3d визуализацию будущего интерьера
- полный комплект чертежей
- смету отделочных материалов с указанием количества, артикулов и стоимости затрат.
Использую только те материалы и мебель, которые можно реально купить или заказать с учетом возможного бюджета.
- Услуги
- визуализация
- проектирование
- комплектация
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Москва
- Адрес
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Планерная, 18
125363 Москва
Россия
+7-9852699910 www.lesadesign.com