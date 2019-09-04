Создание дизайн-проекта - это интересный и сложный процесс, в котором переплетаются творчество и эмоции, эргономика и безопасность. Важным профессиональным навыкам считаю умение слушать заказчика, слышать заказчика и создавать проект не для "портфолио", а для жизни. Преимуществом сотрудничества со мной будет качественный сервис, ориентация на результат и, как итог, качественный и грамотный реализованный дизайн интерьера. Работаю как с частными, так и коммерческими интерьерами.