Создание дизайн-проекта - это интересный и сложный процесс, в котором переплетаются творчество и эмоции, эргономика и безопасность. Важным профессиональным навыкам считаю умение слушать заказчика, слышать заказчика и создавать проект не для "портфолио", а для жизни. Преимуществом сотрудничества со мной будет качественный сервис, ориентация на результат и, как итог, качественный и грамотный реализованный дизайн интерьера. Работаю как с частными, так и коммерческими интерьерами.
- Услуги
- Полный дизайн-проект
- Концепция
- Технические чертежи
- Стилевой коллаж
- Ландшафтный дизайн
- Регионы обслуживания
- Краснодар
- Туапсе
- Сочи
- Гелленджик
- Майкоп
- Адрес
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Чайковского 24
350059 Краснодар
Россия
+7-9180134108 www.houzz.ru/site-designer/edit
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г. Краснодар, ул. Чайковского 24