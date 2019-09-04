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Анастасия Тарасова
Дизайнеры интерьера Краснодар
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Blue! more blue, Анастасия Тарасова Анастасия Тарасова Маленькие кухни ДСП Бежевый
    Blue! more blue, Анастасия Тарасова Анастасия Тарасова Маленькие кухни ДСП Бежевый
    Blue! more blue, Анастасия Тарасова Анастасия Тарасова Маленькие кухни ДСП Бежевый
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    Blue! more blue

    Создание дизайн-проекта - это интересный и сложный процесс, в котором переплетаются творчество и эмоции, эргономика и безопасность. Важным профессиональным навыкам считаю умение слушать заказчика, слышать заказчика и создавать проект не для "портфолио", а для жизни. Преимуществом сотрудничества со мной будет качественный сервис, ориентация на результат и, как итог, качественный и грамотный реализованный дизайн интерьера. Работаю как с частными, так и коммерческими интерьерами.

    Услуги
    • Полный дизайн-проект
    • Концепция
    • Технические чертежи
    • Стилевой коллаж
    • Ландшафтный дизайн
    Регионы обслуживания
    • Краснодар
    • Туапсе
    • Сочи
    • Гелленджик
    • Майкоп
    Адрес
    Чайковского 24
    350059 Краснодар
    Россия
    +7-9180134108 www.houzz.ru/site-designer/edit
    Законное владение

    г. Краснодар, ул. Чайковского 24

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