GCE STUDIO предоставляет клиентам широкий спектр услуг в сфере дизайна и архитектуры, качественно выполняя заказы любых масштабов. Наша дизайн-студия была основана слаженной командой профессионалов, и включает в себя не только архитекторов и дизайнеров, но также инженеров и проектировщиков.