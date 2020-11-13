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ООО <q>АрхиНОВА и К</q>
Архитекторы Сочи
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Вилла Cube, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    Вилла Cube, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    Вилла Cube, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    +1
    Вилла Cube
    Вилла Wright, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле модерн
    Вилла Wright, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле модерн
    Вилла Wright, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле модерн
    +8
    Вилла Wright
    Вилла BENIDORM, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    Вилла BENIDORM, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    Вилла BENIDORM, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    +2
    Вилла BENIDORM
    Вилла Casa_Skyline, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    Вилла Casa_Skyline, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    Вилла Casa_Skyline, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    +8
    Вилла Casa_Skyline
    Вилла Phuket_200, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    Вилла Phuket_200, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    Вилла Phuket_200, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле минимализм
    +3
    Вилла Phuket_200
    Вилла NEOSHALE, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле модерн
    Вилла NEOSHALE, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Вилла
    Вилла NEOSHALE, ООО "АрхиНОВА и К" ООО 'АрхиНОВА и К' Дома в стиле модерн
    +6
    Вилла NEOSHALE
    Показать все 20 проекты

    Архитектурная студия АрхиНОВА и К предоставляет полный спектр услуг по проектированию объектов любой сложности и дизайну интерьеров. Мы создаем уникальные архитектурно-планировочные решения и неповторимые дизайн-проекты. Сделав заказ в нашей студии, Вы получите индивидуальный проект и персональный подход.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн проекты
    • предметный дизайн
    • 3D-анимация
    • ремонт под ключ
    • менеджмент проектов
    • авторский и технический надзор строительства
    Регионы обслуживания
    Сочи, Москва и Санкт-Петербург
    Адрес
    улица Клубничная, 2 корпус 1
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9654821099 archi-nova.com
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