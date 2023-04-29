Архитектурная студия АрхиНОВА и К предоставляет полный спектр услуг по проектированию объектов любой сложности и дизайну интерьеров. Мы создаем уникальные архитектурно-планировочные решения и неповторимые дизайн-проекты. Сделав заказ в нашей студии, Вы получите индивидуальный проект и персональный подход.