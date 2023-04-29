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Архитектурная студия ArchiNOVA
Архитекторы Сочи
Обзор 18Проекты (18) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

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    • Villa Monaco, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Загородные дома
    Villa Monaco, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Загородные дома
    Villa Monaco, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Загородные дома
    +5
    Villa Monaco
    Barnhouse_120, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома с террасами
    Barnhouse_120, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома с террасами
    Barnhouse_120, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома с террасами
    +7
    Barnhouse_120
    Вилла Phuket_200, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома в стиле минимализм
    Вилла Phuket_200, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома в стиле минимализм
    Вилла Phuket_200, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома в стиле минимализм
    +2
    Вилла Phuket_200
    Вилла Casa_Skyline, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома в стиле минимализм
    Вилла Casa_Skyline, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома в стиле минимализм
    Вилла Casa_Skyline, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома в стиле минимализм
    +7
    Вилла Casa_Skyline
    Вилла BENIDORM, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома в стиле минимализм
    Вилла BENIDORM, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA Дома в стиле минимализм
    Вилла BENIDORM, Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA
    +1
    Вилла BENIDORM
    Вилла "Династия", Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA
    Вилла "Династия", Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA
    Вилла "Династия", Архитектурная студия ArchiNOVA Архитектурная студия ArchiNOVA
    +5
    Вилла "Династия"
    Показать все 18 проекты

    Архитектурная студия АрхиНОВА и К предоставляет полный спектр услуг по проектированию объектов любой сложности и дизайну интерьеров. Мы создаем уникальные архитектурно-планировочные решения и неповторимые дизайн-проекты. Сделав заказ в нашей студии, Вы получите индивидуальный проект и персональный подход.

    Услуги
    • Архитектурное проектирование
    • Дизайн проекты
    • предметный дизайн
    • 3D-анимация
    • ремонт под ключ
    • менеджмент проектов
    • авторский и технический надзор строительства
    • строительство домов
    • Показать все 8 услуги
    Регионы обслуживания
    Сочи, Москва и Санкт-Петербург
    Награды компании
    Диплом I Степени АрхРазрез 2017, в номинации индивидуальный жилой дом. Диплом I Степени АрхРазрез 2018, в номинации индивидуальный жилой дом
    Адрес
    ул. Тимирязева, 21/7, этаж 2, офис 6
    354000 Сочи
    Россия
    +7-9654821099 archi-nova.com

    Отзыв

    angel-nadya13
     Обратилась за проектом к данной архитектурной студии 2 года назад. Решили с мужем построить дом в Сочи. Поскольку мы с другого города боялись что будут сложности с реализацией и согласованием. Ребята взялись под ключ и помогали нам от проектных работ до строительства и ввода в эксплуатацию. Сейчас готовимся к новоселью в наш любимый "минимал". Действительно приятно видеть как люди профессионально подходят к своему делу. Были услышаны все наши пожелания. Дом получился стильным и очень продуманным. Спасибо Вам!!!
    1 день назад
    Дата проекта: Сентябрь 2021
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    Дмитрий Кожевников
    Заказывал проект частного дома для моей семьи. Я как строитель был приятно удивлен что проектировщики имеют такой опыт в реализации. Мы быстро нашли общий язык и ребята воплотили в жизнь все наши с супругой пожелания. Отлично ориентируются в материалах и поставщиках. Подобрали наилучшие варианты отделки, инженерных коммуникаций под наш бюджет. Получился отличный дом. Спасибо за проделанную работу!
    1 день назад
    Дата проекта: Август 2022
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    Показать все отзывы – 3
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