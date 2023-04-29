Архитектурная студия АрхиНОВА и К предоставляет полный спектр услуг по проектированию объектов любой сложности и дизайну интерьеров. Мы создаем уникальные архитектурно-планировочные решения и неповторимые дизайн-проекты. Сделав заказ в нашей студии, Вы получите индивидуальный проект и персональный подход.
- Услуги
- Архитектурное проектирование
- Дизайн проекты
- предметный дизайн
- 3D-анимация
- ремонт под ключ
- менеджмент проектов
- авторский и технический надзор строительства
- строительство домов
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- Регионы обслуживания
- Сочи, Москва и Санкт-Петербург
- Награды компании
- Диплом I Степени АрхРазрез 2017, в номинации индивидуальный жилой дом. Диплом I Степени АрхРазрез 2018, в номинации индивидуальный жилой дом
- Адрес
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ул. Тимирязева, 21/7, этаж 2, офис 6
354000 Сочи
Россия
+7-9654821099 archi-nova.com