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Rebel Walls Russia
Облицовка и покраска стен Москва
Обзор 4Проекты (4) 1Книги идей (1)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Две спальни в английском колониальном стиле от Юлии Романовой с обоями Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Спальня в колониальном стиле
    Две спальни в английском колониальном стиле от Юлии Романовой с обоями Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Спальня в колониальном стиле
    Две спальни в английском колониальном стиле от Юлии Романовой с обоями Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Спальня в колониальном стиле
    +7
    Две спальни в английском колониальном стиле от Юлии Романовой с обоями Rebel Walls
    Детская комната на ТВ Фазенда на первом канале с обоями Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Стены и полОбои
    Детская комната на ТВ Фазенда на первом канале с обоями Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Стены и полОбои
    Детская комната на ТВ Фазенда на первом канале с обоями Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Стены и полОбои
    +11
    Детская комната на ТВ Фазенда на первом канале с обоями Rebel Walls
    Коллекция дизайнов "Карты", Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Стены и полОбои
    Коллекция дизайнов "Карты", Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Стены и полОбои
    Коллекция дизайнов "Карты", Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Стены и полОбои
    +13
    Коллекция дизайнов "Карты"
    Ксения Седая создает солнечный дизайн с использованием обоев Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Кухни в эклектичном стиле
    Ксения Седая создает солнечный дизайн с использованием обоев Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Кухни в эклектичном стиле
    Ксения Седая создает солнечный дизайн с использованием обоев Rebel Walls, Rebel Walls Russia Rebel Walls Russia Кухни в эклектичном стиле
    +1
    Ксения Седая создает солнечный дизайн с использованием обоев Rebel Walls

    Наша миссия - предоставить клиентам необычные и эмоциональные дизайны обоев и фотообоев. Компанию Rebel Walls создали супруги Кристофер и Ирен Гиммерста. История семейного бизнеса в обоях начинается еще в 1924 году, когда дедушка Кристофера начал торговать обоями в одном из магазинов Швеции. Компанию отличает наличие собственной дизайн-студии.  

    Услуги
    Изготовление обоев и фотообоев с оригинальными дизайнами на заказ
    Регионы обслуживания
    Вся Россия, Беларусь и Москва
    Адрес
    Касаткина, 3а, стр. 6
    129301 Москва
    Россия
    +880-5559761 rebelwalls.ru
    Законное владение

    Surbrunnsgatan 10, 504 30 Borås, Sweden

    Россия, г. Москва, ул. Люблинская, 47, пом. IX

    Отзыв

    kleim oboi
    больше 2 лет назад

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