Наша миссия - предоставить клиентам необычные и эмоциональные дизайны обоев и фотообоев. Компанию Rebel Walls создали супруги Кристофер и Ирен Гиммерста. История семейного бизнеса в обоях начинается еще в 1924 году, когда дедушка Кристофера начал торговать обоями в одном из магазинов Швеции. Компанию отличает наличие собственной дизайн-студии.