Наша миссия - предоставить клиентам необычные и эмоциональные дизайны обоев и фотообоев. Компанию Rebel Walls создали супруги Кристофер и Ирен Гиммерста. История семейного бизнеса в обоях начинается еще в 1924 году, когда дедушка Кристофера начал торговать обоями в одном из магазинов Швеции. Компанию отличает наличие собственной дизайн-студии.
- Услуги
- Изготовление обоев и фотообоев с оригинальными дизайнами на заказ
- Регионы обслуживания
- Вся Россия, Беларусь и Москва
- Адрес
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Касаткина, 3а, стр. 6
129301 Москва
Россия
+880-5559761 rebelwalls.ru
Surbrunnsgatan 10, 504 30 Borås, Sweden
Россия, г. Москва, ул. Люблинская, 47, пом. IX