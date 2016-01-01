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COD Design
Дизайнеры Москва
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Проекты

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    • АНГЛИЙСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА КВАРТИРА-СТУДИЯ НА АКАДЕМИЧЕСКОЙ, Г. МОСКВА , COD Design COD Design Гостиная в классическом стиле
    АНГЛИЙСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА КВАРТИРА-СТУДИЯ НА АКАДЕМИЧЕСКОЙ, Г. МОСКВА , COD Design COD Design Гостиная в классическом стиле
    АНГЛИЙСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА КВАРТИРА-СТУДИЯ НА АКАДЕМИЧЕСКОЙ, Г. МОСКВА , COD Design COD Design Гостиная в классическом стиле
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    АНГЛИЙСКАЯ СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА КВАРТИРА-СТУДИЯ НА АКАДЕМИЧЕСКОЙ, Г. МОСКВА

    Мы работаем для вас уже более 6 лет и делаем все, что касается дизайна и проектирования. Наши идеи нашли воплощение не только на территории России, но и за рубежом. Над каждым проектом, от эскизов до авторского надзора, работает группа профессионалов, осуществляется постоянный контроль главным дизайнером и инженером студии. Создав такую систему взаимодействий, нам удается учесть каждую мелочь и избежать любых ошибок. Благодаря тщательной проработке деталей и задач, каждый объект приобретает уникальность и индивидуальность.

    Услуги
    • Перепланировка жилого и нежилого пространства
    • Комплектация и авторский надзор за реализацией
    • Дизайн и декорирование жилых и общественных помещений
    • Разработка фирменного стиля организации
    • Проектирование торговых точек
    • оформление вывески и витрин торговых точек
    Регионы обслуживания
    Россия, Испания и Москва
    Награды компании
    • На сегодняшний день каждый наш дизайнер имеет диплом IDS Международной школы дизайна, Британский диплом соответствия.
    • За 2016-2018 гг. реализовали 7 проектов вилл на юге Испании общей площадью 3140 кв.м.
    • + 15 проектов в России, Некоторые из них – Лофт в сталинском Ампире – интерьер сети винотек ВинАрт в г. Москва, спроектированный нашей студией, стал участником передачи АртЛаб на телеканале Твой Дом, а проект Современный французский интерьер стал участником программы ДОМ МЕЧТЫ на телеканале Тномер.
    • Награда за 1-е место в номинации за лучший проект в номинации Современный загородный дом.Professional Upgrade от компании Open Villagе. Проект реализован на территории коттеджного поселка комфорт-класса Республика Сантория.
    Адрес
    Обручева 61
    117236 Москва
    Россия
    +7-9250399746 www.cod.design
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