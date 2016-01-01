Мы работаем для вас уже более 6 лет и делаем все, что касается дизайна и проектирования. Наши идеи нашли воплощение не только на территории России, но и за рубежом. Над каждым проектом, от эскизов до авторского надзора, работает группа профессионалов, осуществляется постоянный контроль главным дизайнером и инженером студии. Создав такую систему взаимодействий, нам удается учесть каждую мелочь и избежать любых ошибок. Благодаря тщательной проработке деталей и задач, каждый объект приобретает уникальность и индивидуальность.
- Услуги
- Перепланировка жилого и нежилого пространства
- Комплектация и авторский надзор за реализацией
- Дизайн и декорирование жилых и общественных помещений
- Разработка фирменного стиля организации
- Проектирование торговых точек
- оформление вывески и витрин торговых точек
- Регионы обслуживания
- Россия, Испания и Москва
- Награды компании
- На сегодняшний день каждый наш дизайнер имеет диплом IDS Международной школы дизайна, Британский диплом соответствия.
- За 2016-2018 гг. реализовали 7 проектов вилл на юге Испании общей площадью 3140 кв.м.
- + 15 проектов в России, Некоторые из них – Лофт в сталинском Ампире – интерьер сети винотек ВинАрт в г. Москва, спроектированный нашей студией, стал участником передачи
АртЛабна телеканале Твой Дом, а проект
Современный французский интерьерстал участником программы
ДОМ МЕЧТЫна телеканале Тномер.
- Награда за 1-е место в номинации за лучший проект в номинации
Современный загородный дом.Professional Upgradeот компании Open Villagе. Проект реализован на территории коттеджного поселка комфорт-класса
Республика Сантория.
- Адрес
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Обручева 61
117236 Москва
Россия
+7-9250399746 www.cod.design