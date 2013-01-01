Здравствуйте!

Меня зовут - РЕГИНА ЕРМОЛЕНКО. Рада приветствовать вас на моей страничке!

• Опыт создания и реализации проектов с 2013 года. Специализируюсь на дизайне интерьера квартир, коттеджей, таунхаусов. Работаю в Сочи и других городах России.• Образование: высшее - СГУ, ИЭФ, кафедра дизайна, специальность «Дизайнер».

• Компьютерная грамотность, владение академическим рисунком, ручной графикой. Увлекаюсь живописью, скульптурой, фотографией. В каждом проекте оставляю свой рукотворный арт-объект.

• Основные направления деятельности — дизайн интерьера квартир,коттеджей, таунхаусов. - Комплектация обьекта мебелью. - Авторское сопровождение реализации проекта, от идеи до воплощения!

• Призер и участник российских и международных конкурсов дизайна интерьеров и объектов городской среды. Имеются публикации в изданиях по дизайну интерьеров.

• Навыки работы в средовом дизайне, графическом дизайне, флористике, оформлении торжеств, скульптурном моделировании.В своей работе я, прежде всего, руководствуюсь личным опытом, знаниями и вдохновением от каждого клиента. Умение услышать человека, подобрать художественную форму воплощения ваших пожеланий — моё авторское умение дизайнера. Интерьер должен быть функциональным, практичным и элегантным. Выстраиваю свою работу на фундаментальных ценностях - это честность, открытость, профессионализм, ответсвенность и удовольствие от работы.

Разработка дизайна интерьера является для меня не только профессией, которой я посвящаю свою жизнь, но и самым большим увлечением. Я люблю то, что я делаю, и я делаю то, что люблю. Мой случай – это тот редкий вариант, когда хобби и работа сочетаются друг с другом.

Дизайн – это не просто картинка! Это целая философия, достигающая более высоких целей на пути к совершенству благоустройства Вашей жизни!