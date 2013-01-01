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R.E.D. design studio
Дизайнеры интерьера Сочи
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    Здравствуйте!

    Меня зовут - РЕГИНА ЕРМОЛЕНКО. Рада приветствовать вас на моей страничке!

    • Опыт создания и реализации проектов с 2013 года. Специализируюсь на дизайне интерьера квартир, коттеджей, таунхаусов. Работаю в Сочи и  других городах России.• Образование: высшее - СГУ, ИЭФ, кафедра дизайна, специальность «Дизайнер». 

    • Компьютерная грамотность, владение академическим рисунком, ручной          графикой. Увлекаюсь живописью, скульптурой, фотографией. В каждом проекте оставляю свой рукотворный арт-объект.

    • Основные направления деятельности — дизайн интерьера квартир,коттеджей, таунхаусов.   - Комплектация обьекта мебелью.  - Авторское сопровождение реализации проекта, от идеи до воплощения!

    • Призер и участник российских и международных конкурсов дизайна интерьеров и объектов городской среды. Имеются публикации в изданиях по дизайну интерьеров.

    • Навыки работы в средовом дизайне, графическом дизайне, флористике, оформлении торжеств, скульптурном моделировании.В своей работе я, прежде всего, руководствуюсь личным опытом, знаниями и вдохновением от каждого клиента. Умение услышать человека, подобрать художественную форму воплощения ваших пожеланий — моё авторское умение дизайнера. Интерьер должен быть функциональным, практичным и элегантным. Выстраиваю свою работу на фундаментальных ценностях - это честность, открытость, профессионализм, ответсвенность и удовольствие от работы.

    Разработка дизайна интерьера является для меня не только профессией, которой я посвящаю свою жизнь, но и самым большим увлечением. Я люблю то, что я делаю, и я делаю то, что люблю. Мой случай – это тот редкий вариант, когда хобби и работа сочетаются друг с другом. 

    Дизайн – это не просто картинка! Это целая философия, достигающая более высоких целей на пути к совершенству благоустройства Вашей жизни!

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • графический дизайн
    • дизайн ресторанов
    • дизайн квартиры
    • дизайн дома
    Регионы обслуживания
    Сочи / Краснодар / Москва
    Адрес
    Донская 31
    354068 Сочи
    Россия
    +7-9189187283 reddesignstudio.ru
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