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Лилия Панкова
Дизайнеры интерьера Казань
Обзор 5Проекты (5) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Дизайн проект дома в городе Чистополь, Лилия Панкова Лилия Панкова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дизайн проект дома в городе Чистополь, Лилия Панкова Лилия Панкова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Дизайн проект дома в городе Чистополь, Лилия Панкова Лилия Панкова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +2
    Дизайн проект дома в городе Чистополь
    Проект дома в городе Казань, Лилия Панкова Лилия Панкова Гостиная в классическом стиле
    Проект дома в городе Казань, Лилия Панкова Лилия Панкова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Проект дома в городе Казань, Лилия Панкова Лилия Панкова Кухня в классическом стиле
    Проект дома в городе Казань
    Проект квартиры в Казани, Лилия Панкова Лилия Панкова Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    Проект квартиры в Казани, Лилия Панкова Лилия Панкова Гостиная в классическом стиле
    Проект квартиры в Казани, Лилия Панкова Лилия Панкова Столовая комната в классическом стиле
    +4
    Проект квартиры в Казани
    Дизайн-проект 3-й квартиры, Лилия Панкова Лилия Панкова Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект 3-й квартиры, Лилия Панкова Лилия Панкова Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект 3-й квартиры, Лилия Панкова Лилия Панкова Гостиная в классическом стиле
    +9
    Дизайн-проект 3-й квартиры
    Проект квартиры, Лилия Панкова Лилия Панкова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Проект квартиры, Лилия Панкова Лилия Панкова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Проект квартиры, Лилия Панкова Лилия Панкова Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +8
    Проект квартиры
    Регионы обслуживания
    Республика Татарстан
    Адрес
    Тукая, 82
    420000 Казань
    Россия
    +7-9196303335 www.liliyapankova.ru
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