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Многие считают, что нет уютнее кухни в стиле прованс. Тут тебе и милые салфеточки, и нежная цветовая палитра, и букеты на столе каждый день… Но стиль настолько сложный, что есть шанс упустить некоторые важные детали.
Если размеры вашего подвала больше, чем два шага вправо, два шага влево, вы, наверняка, задумывались о том, как оптимально использовать ваше подвальное помещение? Если да, то эта статья для вас.
В этой книге идей специалисты поделятся с вами нежностью и любовью. Речь пойдет о пастельных тонах в интерьерах, которые прошли долгий
путь, прежде чем приобрести популярность в дизайне.