Студия дизайн интерьера Style Home – дизайн интерьеров и ремонт помещений для вас!

► Мы – студия дизайна интерьера Style Home! ► Мы – это дружный коллектив, состоящий из опытных разноплановых специалистов, готовых сотворить для каждого нашего заказчика настоящее дизайнерское чудо!

Каждый год нашей слаженной продуктивной работы, каждый отдельный созданный проект, каждый наш заказчик сумели подарить нам бесценный опыт, который наша студия архитектуры и дизайна научилась не только накапливать, но и успешно применять, создавая новые стили, воплощая в жизнь дерзкие и креативные дизайнерские задумки, разрабатывая новые идеи декора. Дизайн интерьера жилых помещений

Специалисты студии дизайн интерьера Style Home готовы создать для вас дизайн интерьера жилых помещений. При этом учитываются не только современные модные веяния, но, в первую очередь, пожелания, требования и предпочтения заказчика. Во время консультации дизайнер интерьера внимательно выслушает вас, даст свои рекомендации для того, чтобы сделать помещение более комфортным, уютным и функциональным, а в завершении предложит несколько возможных вариантов создания дизайн-проекта для вашего дома или квартиры. Дизайн интерьера помещений общественного назначения Студия декора Style Home также работает и с юридическими лицами, конечным продуктом сотрудничества при этом становится дизайн интерьера помещений общественного назначения. При выполнении подобных заказов наши специалисты действуют очень осторожно, тонко улавливая малозаметные на первый взгляд нюансы, связанные с предназначением конкретного помещения.

Студия дизайна Style Home успешно создавала, создает и будет создавать дизайн-проекты для следующих общественных помещений: Рестораны, кафе.Офисы.Салоны красоты.И других.Услуги студии дизайн интерьера Style Home Помимо дизайнерских услуг наши специалисты выполняют декорирование интерьера помещений. Оно заключается в подборе отдельных элементов для создания единого образа помещения. К ним относятся: мебель,аксессуары,декоративные элементы для стен, шкафов, столов и т.д.,люстры, светильники, лампы,различная фурнитура,а также другое.Мы проводим консультации для наших клиентов непосредственно на месте, где планируется проведение ремонта. Невозможно создать идеальный проект, не познакомившись с объектом лично.

Наша дизайн студия (Москва) также предоставляет услугу авторского надзора, которая предполагает под собой отслеживание ведущим дизайнером четкого следования разработанному проекту специалистами, которые выполняют ремонтные и строительные работы. Это позволяет добиться реализации общей задумки (дизайнера и, конечно же, заказчика) в жизнь наиболее близко к проекту.

Ну и последней услугой, которой мы можем гордиться, являются ремонтные работы в жилых и общественных помещениях. Наши специалисты знают не только, как пользоваться строительными материалами и инструментами, но и как применять их, чтобы сделать дизайн интерьера помещения идеальным.