Наша компания обладаем опытом в сфере дизайна и ремонта более 12 лет. Одно из подразделений нашей компании – ремонты под ключ.
Более 500 выполненных проектов – это путь сделавший нас экспертами в создании шедевров интерьера!
Еще одно из наших подразделений - комплектаторы объектов. . Благодаря этому в наших проектах – четкие цены и сроки!
Авторский надзор осуществляется под контролем знающего эксперта, как применить ту или иную технологию.
Собственное подразделение ремонт под ключ.
Все наши проекты согласованы с прорабами и 100% реализуемые!
- Услуги
- дизайн интерьера
- ремонт под ключ
- комплектация проектов
- Регионы обслуживания
- Украина
- Россия
- Европа
- Вселенная
- Адрес
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Воскресенская,20
49000 Киев
Украина
+380-981557676 egoiststudio.com
Украина, Днепр, Воскресенская, 20