Наша компания обладаем опытом в сфере дизайна и ремонта более 12 лет. Одно из подразделений нашей компании – ремонты под ключ.

Более 500 выполненных проектов – это путь сделавший нас экспертами в создании шедевров интерьера!

Еще одно из наших подразделений - комплектаторы объектов. . Благодаря этому в наших проектах – четкие цены и сроки!

Авторский надзор осуществляется под контролем знающего эксперта, как применить ту или иную технологию.

Собственное подразделение ремонт под ключ.

Все наши проекты согласованы с прорабами и 100% реализуемые!