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Студия интерьеров EGOIST
Дизайнеры интерьера Киев
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
Отзыв (8)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Аппартаменты в Москве, Студия интерьеров EGOIST Студия интерьеров EGOIST Спальня в эклектичном стиле Серый
    Аппартаменты в Москве, Студия интерьеров EGOIST Студия интерьеров EGOIST Гостиные в эклектичном стиле Серый
    Аппартаменты в Москве, Студия интерьеров EGOIST Студия интерьеров EGOIST Гостиные в эклектичном стиле Серый
    +10
    Аппартаменты в Москве
    ЖК IQ House, Студия интерьеров EGOIST Студия интерьеров EGOIST Спальня в эклектичном стиле Бежевый
    ЖК IQ House, Студия интерьеров EGOIST Студия интерьеров EGOIST Маленькие спальни Бежевый
    ЖК IQ House, Студия интерьеров EGOIST Студия интерьеров EGOIST Маленькие спальни Бежевый
    +23
    ЖК IQ House

    Наша компания обладаем опытом в сфере дизайна и ремонта более 12 лет. Одно из подразделений нашей компании – ремонты под ключ.

    Более 500 выполненных проектов – это путь сделавший нас экспертами в создании шедевров интерьера!

    Еще одно из наших подразделений - комплектаторы объектов. . Благодаря этому в наших проектах – четкие цены и сроки!

    Авторский надзор осуществляется под контролем знающего эксперта, как применить ту или иную технологию.

    Собственное подразделение ремонт под ключ.

    Все наши проекты согласованы с прорабами и 100% реализуемые!

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • ремонт под ключ
    • комплектация проектов
    Регионы обслуживания
    • Украина
    • Россия
    • Европа
    • Вселенная
    Адрес
    Воскресенская,20
    49000 Киев
    Украина
    +380-981557676 egoiststudio.com
    Законное владение

    Украина, Днепр, Воскресенская, 20

    Отзыв

    Влад Горбатюк
    Нужно было сделать ремонт в квартире тещи, обратился в студию "Эгоист". Помогли определиться с дизайном .Зробилы быстро и качественно. Буду работать и дальше!
    больше 3 лет назад
    Victoria Dronova
    Креативная и успешная команда дизайнеров
    больше 3 лет назад
    Денис Зарубин
    Заказывали здесь дизайн интерьера.Эти ребята просто волшебники.Мы с женой и не думали ,что можно сделать такое в квартире.Очень удобная кнопка связи,можно заказать звонок и вам перезвонят в удобное для вас время.вежливая тех.поддержка.
    больше 3 лет назад
    Показать все отзывы – 8
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