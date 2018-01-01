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ekovaleva.prodesign
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (1)
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Проекты

Новый проект
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    • Земля. Воздух, ekovaleva.prodesign ekovaleva.prodesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Земля. Воздух, ekovaleva.prodesign ekovaleva.prodesign Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    Земля. Воздух, ekovaleva.prodesign ekovaleva.prodesign Кухня в стиле минимализм
    +8
    Земля. Воздух
    Le Cafe , ekovaleva.prodesign ekovaleva.prodesign Коммерческие помещения
    Le Cafe , ekovaleva.prodesign ekovaleva.prodesign Коммерческие помещения
    Le Cafe , ekovaleva.prodesign ekovaleva.prodesign Коммерческие помещения
    +2
    Le Cafe
    Геометрия/Geometry , ekovaleva.prodesign ekovaleva.prodesign Кухня в стиле минимализм
    Геометрия/Geometry , ekovaleva.prodesign ekovaleva.prodesign Кухня в стиле минимализм
    Геометрия/Geometry , ekovaleva.prodesign ekovaleva.prodesign Кухня в стиле минимализм
    +11
    Геометрия/Geometry

    Создавая пространство и комфорт Ценим и Воплощаем:

    Архитектуру внутреннего пространства,

    Логичную планировку,

    Искусство интерьера,

    Цветовую выразительность и смысловую наполненность пространства.

    Наши проекты созданы для тех, кто ценит подлинность и естественность.  С выверенной палитрой цветов и оттенков для создания особой эмоциональной атмосферы.   

    Дома и пространства имеют множество функций. Жизнь - это баланс между работой, благосостоянием и единением, где пространства и окружение являются сферой чувств, местами, в которых ум может отдыхать и вдохновляться. 


     

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • от эскиза до реализации проекта Под Ключ
    • разработка рабочего проекта
    • подбор отделочных материалов
    • ведение проекта
    • авторский надзор
    • удаленная работа
    Регионы обслуживания
    Москва и Минск
    Адрес
    117186 Москва
    Россия
    +7-9857500976 www.instagram.com/ekovaleva.prodesign

    Отзыв

    Олег Шурдуков Олег Шурдуков
    Квартира получилась живая, тёплая и функциональная. Сотрудничать было легко, интересно и профессионально. 
    около 3 лет назад
    Дата проекта: Ноябрь 2018
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