Создавая пространство и комфорт Ценим и Воплощаем:
Архитектуру внутреннего пространства,
Логичную планировку,
Искусство интерьера,
Цветовую выразительность и смысловую наполненность пространства.
Наши проекты созданы для тех, кто ценит подлинность и естественность. С выверенной палитрой цветов и оттенков для создания особой эмоциональной атмосферы.
Дома и пространства имеют множество функций. Жизнь - это баланс между работой, благосостоянием и единением, где пространства и окружение являются сферой чувств, местами, в которых ум может отдыхать и вдохновляться.
- Услуги
- Дизайн интерьера
- от эскиза до реализации проекта
Под Ключ
- разработка рабочего проекта
- подбор отделочных материалов
- ведение проекта
- авторский надзор
- удаленная работа
- Регионы обслуживания
- Москва и Минск
- Адрес
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117186 Москва
Россия
+7-9857500976 www.instagram.com/ekovaleva.prodesign