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Вероника Строганова
Дизайнеры интерьера Москва, Россия
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Гостиная в скандинавском стиле, Вероника Строганова Вероника Строганова Гостиная в скандинавском стиле Коричневый
    Гостиная в скандинавском стиле, Вероника Строганова Вероника Строганова Гостиная в скандинавском стиле Коричневый
    Гостиная в скандинавском стиле, Вероника Строганова Вероника Строганова Гостиная в скандинавском стиле Коричневый
    +4
    Гостиная в скандинавском стиле
    Гостевая спальня для бабушки, Вероника Строганова Вероника Строганова Маленькие спальни Белый
    Гостевая спальня для бабушки, Вероника Строганова Вероника Строганова Маленькие спальни
    Гостевая спальня для бабушки, Вероника Строганова Вероника Строганова Маленькие спальни
    +2
    Гостевая спальня для бабушки
    ФАВОРИТ, Вероника Строганова Вероника Строганова Конференц-центры в стиле минимализм Черный
    ФАВОРИТ, Вероника Строганова Вероника Строганова Конференц-центры в стиле минимализм
    ФАВОРИТ, Вероника Строганова Вероника Строганова Конференц-центры в стиле минимализм
    +3
    ФАВОРИТ

    Предлагаю вам свои услуги по созданию дизайн-проекта «под ключ» в Москве или удаленно в любом городе. Мой опыт в дизайне 20 лет, обучение дизайну и живописи в течение 12 лет – художественная школа, училище, Академияискусств. Создаю функциональные лаконичные интерьеры с логичной планировкой, применяя все современные технические решения и самые актуальные тенденции в дизайне. Комплектую материалами и мебелью по ценам ниже розничных.

    Пример полного проекта можно посмотреть здесь: https://cloud.mail.ru/public/3trt/4PG4qW3mB  Он включает все необходимые чертежи и визуализации и стоит 1700р/кв.м.

    Проект с коллажами стоит 1200р/кв.м, пример можно посмотреть здесь: https://cloud.mail.ru/public/3aE3/m95yiPSFK

    К каждому проекту прилагается ведомость отделки с артикулами и активными ссылками на каждый предмет обстановки и отделочные материалы.

    Если вам требуется только технический проект (чертежи) или только концепция интерьера (визуализация, коллажи и перепланировка), цена будет рассчитана индивидуально.

    Мой сайт с последними работами: http://veronicastroganova.com/

    Телефон: +7-977-625-13-17

    Почта: vp3101@mail.ru


    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Москва и Россия
    Адрес
    123577 Москва, Россия
    Россия
    +7-9776251317 veronicastroganova.com
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