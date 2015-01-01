Предлагаю вам свои услуги по созданию дизайн-проекта «под ключ» в Москве или удаленно в любом городе. Мой опыт в дизайне 20 лет, обучение дизайну и живописи в течение 12 лет – художественная школа, училище, Академияискусств. Создаю функциональные лаконичные интерьеры с логичной планировкой, применяя все современные технические решения и самые актуальные тенденции в дизайне. Комплектую материалами и мебелью по ценам ниже розничных.

Пример полного проекта можно посмотреть здесь: https://cloud.mail.ru/public/3trt/4PG4qW3mB Он включает все необходимые чертежи и визуализации и стоит 1700р/кв.м.

Проект с коллажами стоит 1200р/кв.м, пример можно посмотреть здесь: https://cloud.mail.ru/public/3aE3/m95yiPSFK

К каждому проекту прилагается ведомость отделки с артикулами и активными ссылками на каждый предмет обстановки и отделочные материалы.

Если вам требуется только технический проект (чертежи) или только концепция интерьера (визуализация, коллажи и перепланировка), цена будет рассчитана индивидуально.

Мой сайт с последними работами: http://veronicastroganova.com/

Телефон: +7-977-625-13-17

Почта: vp3101@mail.ru



