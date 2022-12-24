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ICON DESIGN STUDIO
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 9Проекты (9) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Стилистическая концепция интерьеров коливинга Люксембург , ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Больше комнат
    Стилистическая концепция интерьеров коливинга Люксембург , ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Больше комнат
    Стилистическая концепция интерьеров коливинга Люксембург , ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Больше комнат
    +6
    Стилистическая концепция интерьеров коливинга Люксембург
    Интерьеры частного загородного дома, ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    Интерьеры частного загородного дома, ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    Интерьеры частного загородного дома, ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    +6
    Интерьеры частного загородного дома
    Дизайн частных апартаментов в Москве, ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиная в классическом стиле
    Дизайн частных апартаментов в Москве, ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиная в классическом стиле
    Дизайн частных апартаментов в Москве, ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиная в классическом стиле
    +7
    Дизайн частных апартаментов в Москве
    Стилистическая концепция ресторана «Платина +», ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Коммерческие помещения Дерево Эффект древесины
    Стилистическая концепция ресторана «Платина +», ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Коммерческие помещения Дерево Эффект древесины
    Стилистическая концепция ресторана «Платина +», ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Коммерческие помещения Дерево Эффект древесины
    +2
    Стилистическая концепция ресторана «Платина +»
    Дизайн частных апартаментов в ЖК «Монэ» Москва (160 кв.м.), ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дизайн частных апартаментов в ЖК «Монэ» Москва (160 кв.м.), ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиная в классическом стиле
    Дизайн частных апартаментов в ЖК «Монэ» Москва (160 кв.м.), ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +5
    Дизайн частных апартаментов в ЖК «Монэ» Москва (160 кв.м.)
    РУССКИЙ ДОМ. Дизайн интерьеров загородного дома. Ленинградская область, ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    РУССКИЙ ДОМ. Дизайн интерьеров загородного дома. Ленинградская область, ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Гостиные в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    РУССКИЙ ДОМ. Дизайн интерьеров загородного дома. Ленинградская область, ICON DESIGN STUDIO ICON DESIGN STUDIO Кухонные блоки Дерево Эффект древесины
    +2
    РУССКИЙ ДОМ. Дизайн интерьеров загородного дома. Ленинградская область
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    «ICON» — (др. греч.) образ. Мы в своей работе создаем «образы». Наши «образные» творческие замыслы интерьеров и архитектуры мы противопоставляем «безобразным» задумкам тех, кто не воспитал в себе вкуса и таланта.
    Услуги
    • • Дизайн-проект интерьеров объекта. • Визуализация интерьеров. • Строительные планы и чертежи. • Общения со смежными организациями. • Взаимодействие с поставщиками материалов
    • мебели и оборудования.
    Регионы обслуживания
    Россия, Европа и Санкт-Петербург
    Адрес
    10-я Советская, д.8, стр.1, пом. 32-Н
    191028 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9112123715 www.i-icon.com
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