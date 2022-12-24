«ICON» — (др. греч.) образ. Мы в своей работе создаем «образы». Наши «образные» творческие замыслы интерьеров и архитектуры мы противопоставляем «безобразным» задумкам тех, кто не воспитал в себе вкуса и таланта.

Услуги • Дизайн-проект интерьеров объекта. • Визуализация интерьеров. • Строительные планы и чертежи. • Общения со смежными организациями. • Взаимодействие с поставщиками материалов

мебели и оборудования. Регионы обслуживания Россия, Европа и Санкт-Петербург Адрес 10-я Советская, д.8, стр.1, пом. 32-Н

191028 Санкт-Петербург, Россия

Россия

+7-9112123715 www.i-icon.com