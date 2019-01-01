Дизайн-студия «Icon» занимается проектированием частных и общественных интерьеров. В творческом портфеле студии работы над интерьерами ресторанов, отелей, магазинов, офисов, автосалонов, интерьеров загородных домов. Наша студия - команда профессионалов. Каждый новый проект для нас – это решение новых творческих задач и индивидуальный подход к каждому клиенту.