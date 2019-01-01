Дизайн-студия «Icon» занимается проектированием частных и общественных интерьеров. В творческом портфеле студии работы над интерьерами ресторанов, отелей, магазинов, офисов, автосалонов, интерьеров загородных домов. Наша студия - команда профессионалов. Каждый новый проект для нас – это решение новых творческих задач и индивидуальный подход к каждому клиенту.
- Услуги
- • Дизайн-проект интерьеров объекта. • Визуализация интерьеров. • Строительные планы и чертежи. • Общения со смежными организациями. • Взаимодействие с поставщиками материалов
- мебели и оборудования.
- Регионы обслуживания
- Россия, Европа и Санкт-Петербург
- Адрес
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Литейный пр. 28
191028 Санкт-Петербург, Россия
Россия
+7-9112123715 www.i-icon.com
Санкт-Петербург, Литейный пр. 28