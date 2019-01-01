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ICON
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург, Россия
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Интерьеры частного загородного дома, ICON ICON Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    Интерьеры частного загородного дома, ICON ICON Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    Интерьеры частного загородного дома, ICON ICON Гостиная в стиле модерн Дерево Коричневый
    +6
    Интерьеры частного загородного дома
    Дизайн частных апартаментов в Москве, ICON ICON Гостиная в классическом стиле
    Дизайн частных апартаментов в Москве, ICON ICON Гостиная в классическом стиле
    Дизайн частных апартаментов в Москве, ICON ICON Гостиная в классическом стиле
    +7
    Дизайн частных апартаментов в Москве
    Стилистическая концепция ресторана «Платина +», ICON ICON Конференц-центры в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    Стилистическая концепция ресторана «Платина +», ICON ICON Конференц-центры в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    Стилистическая концепция ресторана «Платина +», ICON ICON Конференц-центры в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    +2
    Стилистическая концепция ресторана «Платина +»
    Дизайн частных апартаментов в ЖК «Монэ» Москва (160 кв.м.), ICON ICON Гостиная в классическом стиле Бежевый
    Дизайн частных апартаментов в ЖК «Монэ» Москва (160 кв.м.), ICON ICON Гостиная в классическом стиле
    Дизайн частных апартаментов в ЖК «Монэ» Москва (160 кв.м.), ICON ICON Гостиная в классическом стиле Бежевый
    +5
    Дизайн частных апартаментов в ЖК «Монэ» Москва (160 кв.м.)
    РУССКИЙ ДОМ. Дизайн интерьеров загородного дома. Ленинградская область, ICON ICON Гостиные в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    РУССКИЙ ДОМ. Дизайн интерьеров загородного дома. Ленинградская область, ICON ICON Гостиные в эклектичном стиле Дерево Эффект древесины
    РУССКИЙ ДОМ. Дизайн интерьеров загородного дома. Ленинградская область, ICON ICON Кухонные блоки Дерево Эффект древесины
    +2
    РУССКИЙ ДОМ. Дизайн интерьеров загородного дома. Ленинградская область
    Дизайн интерьера частных апартаментов (150 кв.м.). Крестовский остров. Санкт-Петербург , ICON ICON Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Дизайн интерьера частных апартаментов (150 кв.м.). Крестовский остров. Санкт-Петербург , ICON ICON Гостиная в стиле модерн Бирюзовый
    Дизайн интерьера частных апартаментов (150 кв.м.). Крестовский остров. Санкт-Петербург , ICON ICON Рабочий кабинет в стиле модерн Металлический / Серебристый
    +1
    Дизайн интерьера частных апартаментов (150 кв.м.). Крестовский остров. Санкт-Петербург
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    Дизайн-студия «Icon» занимается проектированием частных и общественных интерьеров. В творческом портфеле студии работы над интерьерами ресторанов, отелей, магазинов, офисов, автосалонов, интерьеров загородных домов. Наша студия - команда профессионалов. Каждый новый проект для нас – это решение новых творческих задач и индивидуальный подход к каждому клиенту.

    Услуги
    • • Дизайн-проект интерьеров объекта. • Визуализация интерьеров. • Строительные планы и чертежи. • Общения со смежными организациями. • Взаимодействие с поставщиками материалов
    • мебели и оборудования.
    Регионы обслуживания
    Россия, Европа и Санкт-Петербург
    Адрес
    Литейный пр. 28
    191028 Санкт-Петербург, Россия
    Россия
    +7-9112123715 www.i-icon.com
    Законное владение

    Санкт-Петербург, Литейный пр. 28

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