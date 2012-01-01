Составляем полный дизайн-проект со всей документацией!

....

Осуществляем следующие виды услуг:

✔Авторский надзор

✔Проектирование

✔Перепланировки квартир и коммерческих помещений:

коттеджи, жилые дома, отели, гостиницы, хостелы, офисы, апартаменты, квартиры, магазины, супермаркет, ритейл, клубы, фитнес зал,бар, салон красоты

....

Рабочая документация:

1.План обмеров

( создание стен и комнат, согласно размерам на плоскости

2.План монтажа-демонтажа перегородок

3.Схема размещения розеток и выводов

4.Схема размещения светильников и выключателей

5.План расстановки мебели

6.План полов по типам

7.Раскладка плитки

8. Общий план 3D визуализации

....

Все что необходимо для успешных строительных работ

По запросу высылаем пример дизайн-проекта,

Выезжаем на обьект, Москва и Московская область

Дизайн-проект поможет вам сэкономить и ваше время и ваши деньги!

Разработаем оптимальное планировочное решение и рациональный дизайн под Ваш бюджет, который будет радовать Вас и Ваших гостей даже через несколько лет!

....

Наши услуги:

Дизайн квартиры, дизайн апартаментов, дизайн коттеджей, дизайн кафе, дизайн магазина, дизайн дома, дизайн интерьеров, дизайн проект офиса, дизайн комнаты, дизайн ванной, дизайн проект, дизайн спальни, спальня дизайн, проект квартиры, интерьеры квартир, кухня интерьер, кухня дизайн, дизайн гостиной, магазин дизайн, квартира ремонт, проект дома, дизайн интерьера, дизайн студия, квартира дизайн проект, дом дизайн, дизайнер интерьера, дизайн ванной, авторский надзор

Современный дизайн интерьера, скандинавский стиль, неоклассика, артдеко, стиль прованс, лофт

....

Звоните! Проконсультируем по всем интересующим вас вопросам!