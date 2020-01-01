Я архитектор-дизайнер. Помогу создать интерьер, отталкиваясь от ваших пожеланий. Разработаю грамотную планировку, подберу мебель и отделочные материалы, подготовлю необходимые чертежи и проконтролирую процесс строительства.
Индивидуальный дизайн-проект учитывает в себе предпочтения, вкусы и образ жизни клиента. Если вы купили квартиру и желаете получить уютный и продуманный интерьер, то обратились по адресу.
Я работаю в современных стилях, предпочитаю лаконичные и функциональные варианты. Внимательно слежу за тенденциями в области дизайна, поэтому использую в проектах новые, надежные и экологически безопасные материалы.
- Услуги
- дизайн интерьера
- проектирование
- планировка помещения
- цветовое решение
- авторский надзор
- 3d-визуализация
- эскизный проект
- ремонт
- под ключ
- чертежи
- документация
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- Регионы обслуживания
- Новосибирск и Россия
- Адрес
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Рельсовая 7
630105 Новосибирск
Россия
+7-9529009956 www.if-interior.ru
Фрилансер