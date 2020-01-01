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Дизайнер Фёдор Иванов
Дизайнеры интерьера Новосибирск
Обзор 5Проекты (5) 1Книги идей (1)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Квартира на мансардном этаже в ЖК "Пригородный простор", Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Гостиная в стиле минимализм Белый
    Квартира на мансардном этаже в ЖК "Пригородный простор", Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Гостиная в стиле минимализм Белый
    Квартира на мансардном этаже в ЖК "Пригородный простор", Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Гостиная в стиле минимализм
    +14
    Квартира на мансардном этаже в ЖК "Пригородный простор"
    Проект интерьера яхт-клуба в Новосибирске, Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Проект интерьера яхт-клуба в Новосибирске, Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Проект интерьера яхт-клуба в Новосибирске, Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    +3
    Проект интерьера яхт-клуба в Новосибирске
    Проект фасада загородного дома в Москве., Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Дома в эклектичном стиле
    Проект фасада загородного дома в Москве., Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Дома в эклектичном стиле
    Проект фасада загородного дома в Москве., Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Дома в эклектичном стиле
    Проект фасада загородного дома в Москве.
    Трёхкомнатная квартира в Новосибирске, Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Гостиная в скандинавском стиле
    Трёхкомнатная квартира в Новосибирске, Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Стены и пол в скандинавском стиле
    Трёхкомнатная квартира в Новосибирске, Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Гостиная в скандинавском стиле
    +16
    Трёхкомнатная квартира в Новосибирске
    Интерьер квартиры-студии в современном стиле, Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Гостиная в стиле модерн
    Интерьер квартиры-студии в современном стиле, Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Полы
    Интерьер квартиры-студии в современном стиле, Дизайнер Фёдор Иванов Дизайнер Фёдор Иванов Гостиная в стиле модерн
    +13
    Интерьер квартиры-студии в современном стиле

    Я архитектор-дизайнер. Помогу создать интерьер, отталкиваясь от ваших пожеланий. Разработаю грамотную планировку, подберу мебель и отделочные материалы, подготовлю необходимые чертежи и проконтролирую процесс строительства. 

    Индивидуальный дизайн-проект учитывает в себе предпочтения, вкусы и образ жизни клиента. Если вы купили квартиру и желаете получить уютный и продуманный интерьер, то обратились по адресу.

    Я работаю в современных стилях, предпочитаю лаконичные и функциональные варианты. Внимательно слежу за тенденциями в области дизайна, поэтому использую в проектах новые, надежные и экологически безопасные материалы.  

    Услуги
    • дизайн интерьера
    • проектирование
    • планировка помещения
    • цветовое решение
    • авторский надзор
    • 3d-визуализация
    • эскизный проект
    • ремонт
    • под ключ
    • чертежи
    • документация
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    Регионы обслуживания
    Новосибирск и Россия
    Адрес
    Рельсовая 7
    630105 Новосибирск
    Россия
    +7-9529009956 www.if-interior.ru
    Законное владение

    Фрилансер

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