Я архитектор-дизайнер. Помогу создать интерьер, отталкиваясь от ваших пожеланий. Разработаю грамотную планировку, подберу мебель и отделочные материалы, подготовлю необходимые чертежи и проконтролирую процесс строительства.

Индивидуальный дизайн-проект учитывает в себе предпочтения, вкусы и образ жизни клиента. Если вы купили квартиру и желаете получить уютный и продуманный интерьер, то обратились по адресу.

Я работаю в современных стилях, предпочитаю лаконичные и функциональные варианты. Внимательно слежу за тенденциями в области дизайна, поэтому использую в проектах новые, надежные и экологически безопасные материалы.