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Камин Лайн
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    Продажа и установка каминов. Академические решения в профессиональном исполнении.

    Наши камины сегодня украшают самые респектабельные дома и коммерческие заведения, создавая выразительную эстетику  презентабельных интерьеров. Создаваемые проекты позволяют устанавливать привлекательные и практичные камины в помещениях любого типа. Торговый ассортимент рассчитан на самых взыскательных и требовательных заказчиков. Мы точно знаем, что вам нужно – звоните нам прямо сейчас и давайте вместе как следует поработаем над созданием камина вашей мечты!


    Услуги
    • Продажа Монтаж Консультация
    • Доставка
    • ремонт обслуживание
    Регионы обслуживания
    Москва Краснодар Крым
    Адрес
    Склад-Магазин г.Москва ул.Василия Петушкова д.3 оф 310
    125476 Москва
    Россия
    +7-9252424242 kaminlike.ru
    Законное владение

    Юридический адрес: 109156, г. Москва, ул Авиаконструктора Миля, дом 3, помещение 1 КОМНАТА 5

    Отзыв

    Никита слободянюк
    почти 3 года назад
    Vital Joy
    больше 4 лет назад
    Виталий Попов
    Недорогие камины от производителя а не перекупов.
    около 2 лет назад
    Показать все отзывы – 3
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