Продажа и установка каминов. Академические решения в профессиональном исполнении.
Наши камины сегодня украшают самые респектабельные дома и коммерческие заведения, создавая выразительную эстетику презентабельных интерьеров. Создаваемые проекты позволяют устанавливать привлекательные и практичные камины в помещениях любого типа. Торговый ассортимент рассчитан на самых взыскательных и требовательных заказчиков. Мы точно знаем, что вам нужно – звоните нам прямо сейчас и давайте вместе как следует поработаем над созданием камина вашей мечты!
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- Продажа Монтаж Консультация
- Доставка
- ремонт обслуживание
- Регионы обслуживания
- Москва Краснодар Крым
- Адрес
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Склад-Магазин г.Москва ул.Василия Петушкова д.3 оф 310
125476 Москва
Россия
+7-9252424242 kaminlike.ru
Юридический адрес: 109156, г. Москва, ул Авиаконструктора Миля, дом 3, помещение 1 КОМНАТА 5