Основным направлением деятельности дизайн-студии является создание дизайна интерьеров помещений любых видов: мы профессионально разрабатываем как дизайн-проекты квартир и домов, так и интерьеры офисов, ресторанов, баров и других объектов жилой и коммерческой недвижимости.

Своим клиентам мы так же предлагаем услуги по архитектурному проектированию коттеджей и частных домов.