Основным направлением деятельности дизайн-студии является создание дизайна интерьеров помещений любых видов: мы профессионально разрабатываем как дизайн-проекты квартир и домов, так и интерьеры офисов, ресторанов, баров и других объектов жилой и коммерческой недвижимости.
Своим клиентам мы так же предлагаем услуги по архитектурному проектированию коттеджей и частных домов.
Мы проектируем и осуществляем авторский надзор за реализацией наших проектов не только в Минске и городах Беларуси, но разрабатываем проекты и за её пределами, в странах Западной Европы.
- Услуги
- дизайн интерьеров
- архитектурное проектирование
- авторский надзор
- Регионы обслуживания
- Беларусь
- Россия
- Западная Европа
- Израиль
- США
- Минск
- Адрес
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пр-т Машерова, 9
220029 Минск
Беларусь
+375-336357650 www.insight-studio.by