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Insight Studio
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (3)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Iceberg, Insight Studio Insight Studio Гостиная в стиле минимализм ДСП Серый
    Iceberg, Insight Studio Insight Studio Гостиная в стиле минимализм Изделия из древесины Синий
    Iceberg, Insight Studio Insight Studio Гостиная в стиле минимализм ДСП Синий
    +7
    Iceberg

    Основным направлением деятельности дизайн-студии является создание дизайна интерьеров помещений любых видов: мы профессионально разрабатываем как дизайн-проекты квартир и домов, так и интерьеры офисов, ресторанов, баров и других объектов жилой и коммерческой недвижимости.

    Своим клиентам мы так же предлагаем услуги по архитектурному проектированию коттеджей и частных домов.

    Мы проектируем и осуществляем авторский надзор за реализацией наших проектов не только в Минске и городах Беларуси, но разрабатываем проекты и за её пределами, в странах Западной Европы.

    Услуги
    • дизайн интерьеров
    • архитектурное проектирование
    • авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Беларусь
    • Россия
    • Западная Европа
    • Израиль
    • США
    • Минск
    Адрес
    пр-т Машерова, 9
    220029 Минск
    Беларусь
    +375-336357650 www.insight-studio.by

    Отзыв

    Марьяна Шенделева
    Ребята очень ответственно подходят к каждому проекту. Детально прорабатывают, до мелочей. Всегда на связи. Консультируют по. всем техническим вопросам, вопросы подбора материалов, ведения строительства. Оказывают услугу проектирования, ведение авторского сопровождения проекта. Минусов в работе с Марией и Максимом нет.
    около 1 года назад
    Maya Shatokhina
    больше 2 лет назад
    Катерина Вредина
    почти 2 года назад
    Показать все отзывы – 3
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