MKT - студия дизайна с большим опытом.

Уже 8 лет занимаемся общественными интерьерами.

Мы разрабатываем дизайн интерьера офисов, ресторан, магазинов, ателье и других коммерческих объектов.

Реализованы проекты: Москва, Санкт-Петербург,Казань,Новгород,Омск,Новосибирск,Петропавловск,Нур-Султан,Новосибирск,Ижевск,Хабаровск,Тюмень,Нижневартовск

Работаем по всей России, по странам бывшего СНГ и Европой