MKT - студия дизайна с большим опытом.
Уже 8 лет занимаемся общественными интерьерами.
Мы разрабатываем дизайн интерьера офисов, ресторан, магазинов, ателье и других коммерческих объектов.
Реализованы проекты: Москва, Санкт-Петербург,Казань,Новгород,Омск,Новосибирск,Петропавловск,Нур-Султан,Новосибирск,Ижевск,Хабаровск,Тюмень,Нижневартовск
Работаем по всей России, по странам бывшего СНГ и Европой
- Услуги
- Дизайн общественных интерье
- Дизайн офисов
- Дизайн ресторанов
- ров
- Дизайн баров
- Визуализация
- Регионы обслуживания
- Москва
- Санкт-Петербург
- Казань
- Уфа
- Екатеринбург
- Самара
- Тюмень
- Новосибирск
- Омск
- Красноярск
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- Адрес
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Заневский проспект 71
195277 Санкт Петербург
Россия
+7-9236899149 maketdesign.com