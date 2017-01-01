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MKT
Дизайнеры интерьера Санкт Петербург
Обзор 6Проекты (6) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • SKURATOV | OMSK VI, MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт
    SKURATOV | OMSK VI, MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт
    SKURATOV | OMSK VI, MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт
    +6
    SKURATOV | OMSK VI
    SKURATOV | OMSK VII, MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт
    SKURATOV | OMSK VII, MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт
    SKURATOV | OMSK VII, MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт
    +11
    SKURATOV | OMSK VII
    ДЕЛО НЕ В ВИНЕ , MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт Железо / Сталь Зеленый
    ДЕЛО НЕ В ВИНЕ , MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт Бетон Коричневый
    ДЕЛО НЕ В ВИНЕ , MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт Дерево Зеленый
    +5
    ДЕЛО НЕ В ВИНЕ
    SKURATOV COFFEE, MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт Дерево Оранжевый
    SKURATOV COFFEE, MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт Бетон Зеленый
    SKURATOV COFFEE, MKT MKT Конференц-центры в стиле лофт Дерево Красный
    +5
    SKURATOV COFFEE
    Boby Coffee, MKT MKT Гостиницы в скандинавском стиле Желтый
    Boby Coffee, MKT MKT Гостиницы в скандинавском стиле Бетон Черный
    Boby Coffee, MKT MKT Гостиницы в скандинавском стиле Дерево Серый
    +5
    Boby Coffee
    Blackdoors , MKT MKT
    Blackdoors , MKT MKT
    Blackdoors , MKT MKT
    +6
    Blackdoors

    MKT - студия дизайна с большим опытом.

    Уже 8 лет занимаемся общественными интерьерами.

    Мы разрабатываем дизайн интерьера офисов, ресторан, магазинов, ателье и других коммерческих объектов.

    Реализованы проекты: Москва, Санкт-Петербург,Казань,Новгород,Омск,Новосибирск,Петропавловск,Нур-Султан,Новосибирск,Ижевск,Хабаровск,Тюмень,Нижневартовск

    Работаем по всей России, по странам бывшего СНГ и Европой

    Услуги
    • Дизайн общественных интерье
    • Дизайн офисов
    • Дизайн ресторанов
    • ров
    • Дизайн баров
    • Визуализация
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Казань
    • Уфа
    • Екатеринбург
    • Самара
    • Тюмень
    • Новосибирск
    • Омск
    • Красноярск
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    Адрес
    Заневский проспект 71
    195277 Санкт Петербург
    Россия
    +7-9236899149 maketdesign.com
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