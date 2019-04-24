Область Интерьерного Дизайна Базилика с 2013 года проектирует и реализует дизайн частных и коммерческих помещений,а также фасадов,ландшафтов.
За 7 лет успешной работы спроектировано 80 интерьеров.
- Услуги
- Дизайн жилого интерьера
- Дизайн коммерческих помещений
- Дизайн фасадов
- Дизайн ландшафтов
- строительные услуги.
- Регионы обслуживания
- ярославль
- Кострома
- Иваново
- Данилов
- Рабинск
- Москва
- Награды компании
- Дипломы и сертификаты с конференций дизайна
- Адрес
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Полушкина Роща 9 стр 14 ,этаж 4,офис 30
150000 Ярославль
Россия
+7-9301161110 oidbasilica.ru
Законное владение
Г.Ярославль,ул.Первомайская 7а,2й этаж