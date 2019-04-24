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ОИД БАЗИЛИКА
Дизайнеры интерьера Ярославль
Обзор 4Проекты (4) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Минимализм, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Кухня в стиле минимализм
    Минимализм, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Гостиная в стиле минимализм
    Минимализм, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +3
    Минимализм
    Прованс и классика, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Спальня в классическом стиле
    Прованс и классика, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Ванная в классическом стиле
    Прованс и классика, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Гостиная в классическом стиле
    +3
    Прованс и классика
    Современный коттедж с нотками шале, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
    Современный коттедж с нотками шале, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Коридор, прихожая и лестница в рустикальном стиле
    Современный коттедж с нотками шале, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Гостиная в рустикальном стиле
    +3
    Современный коттедж с нотками шале
    Интерьер ар-дэко, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Детская комнатa в классическом стиле
    Интерьер ар-дэко, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Гостиная в классическом стиле
    Интерьер ар-дэко, ОИД БАЗИЛИКА ОИД БАЗИЛИКА Коридор, прихожая и лестница в классическом стиле
    +3
    Интерьер ар-дэко

    Область Интерьерного Дизайна Базилика с 2013 года проектирует и реализует дизайн частных и коммерческих помещений,а также фасадов,ландшафтов.

    За 7 лет успешной работы спроектировано 80 интерьеров.

    Услуги
    • Дизайн жилого интерьера
    • Дизайн коммерческих помещений
    • Дизайн фасадов
    • Дизайн ландшафтов
    • строительные услуги.
    Регионы обслуживания
    • ярославль
    • Кострома
    • Иваново
    • Данилов
    • Рабинск
    • Москва
    Награды компании
    Дипломы и сертификаты с конференций дизайна
    Адрес
    Полушкина Роща 9 стр 14 ,этаж 4,офис 30
    150000 Ярославль
    Россия
    +7-9301161110 oidbasilica.ru
    Законное владение

    Г.Ярославль,ул.Первомайская 7а,2й этаж

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