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Столяры Москва
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Услуги

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Цена/час: 1,000 ₽
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    Мы делаем мебель из массива дерева и интерьерный декор, панно, аксессуары для кухни.

    Нам нравится то же, что и Вам: гармоничные формы, современные решения и глубокие насыщенные цвета.

    Мебель, изготовленная в нашей столярной мастерской может быть главным акцентом в интерьере, а может быть "незаметной", но она будет качественной и долговечной.

    Регионы обслуживания
    • Москва и Московская область
    • Санкт-Петербург
    • Нижний Новгород
    Адрес
    1-я Бухвоства, д. 12/11, корпус 3
    107076 Москва
    Россия
    +7-9017588965
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