Мы делаем мебель из массива дерева и интерьерный декор, панно, аксессуары для кухни.

Нам нравится то же, что и Вам: гармоничные формы, современные решения и глубокие насыщенные цвета.

Мебель, изготовленная в нашей столярной мастерской может быть главным акцентом в интерьере, а может быть "незаметной", но она будет качественной и долговечной.