Мы делаем мебель из массива дерева и интерьерный декор, панно, аксессуары для кухни.
Нам нравится то же, что и Вам: гармоничные формы, современные решения и глубокие насыщенные цвета.
Мебель, изготовленная в нашей столярной мастерской может быть главным акцентом в интерьере, а может быть "незаметной", но она будет качественной и долговечной.
- Регионы обслуживания
- Москва и Московская область
- Санкт-Петербург
- Нижний Новгород
- Адрес
-
1-я Бухвоства, д. 12/11, корпус 3
107076 Москва
Россия
+7-9017588965