6 оригинальных полочек для обуви, сохраняющих пространство

Вопрос пространства всегда остро стоит на повестке дня в любой квартире или в доме. И совершенно неважны их площади — так или иначе, места не хватает.Одной из проблем являются «горы» обуви, которые «растут» по ходу сезона.

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