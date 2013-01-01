История компании берет свое начало в небольшом городе Кемпер, западной части Франции, где в 1987 году Патрик Марсилли вместе с супругой основывают Domespace. Немногие банкиры были готовы поверить в мечту купольного экологичного дома, но всё же Венсан Валлоу открыл финансирование и первый дом был построен в 1988 году. Результат не заставил себя долго ждать: на Гановерской выставке 1990 года Domespace удостоен строительной премии «инновации десятилетия». В 1992 году впервые внедрен механизм вращения. С середины 90-х компания становится международной, происходит активное расширение на Запад и Восток. Сегодня Domespace представлен на всех континентах планеты Земля. С 2013 года Domespace официально представлен в России и странах СНГ.

Концепция дома — чистые природные материалы и естественная форма.