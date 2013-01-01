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DOMESPACE VOSTOK
Строители Москва
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    • Дома, DOMESPACE VOSTOK DOMESPACE VOSTOK Дома в стиле модерн
    Дома, DOMESPACE VOSTOK DOMESPACE VOSTOK Дома в стиле модерн
    Дома, DOMESPACE VOSTOK DOMESPACE VOSTOK Дома в стиле модерн
    +31
    Дома

    История компании берет свое начало в небольшом городе Кемпер, западной части Франции, где в 1987 году Патрик Марсилли вместе с супругой основывают Domespace. Немногие банкиры были готовы поверить в мечту купольного экологичного дома, но всё же Венсан Валлоу открыл финансирование и первый дом был построен в 1988 году. Результат не заставил себя долго ждать: на Гановерской выставке 1990 года Domespace удостоен строительной премии «инновации десятилетия». В 1992 году впервые внедрен механизм вращения. С середины 90-х компания становится международной, происходит активное расширение на Запад и Восток. Сегодня Domespace представлен на всех континентах планеты Земля. С 2013 года Domespace официально представлен в России и странах СНГ.

    Концепция дома — чистые природные материалы и естественная форма.

    Услуги
    Строительство под ключ.
    Регионы обслуживания
    Москва, РФ и СНГ
    Адрес
    ArtPlay на Яузе , Нижняя Сыромятническая, д. 10 здание 4, офис 202
    105120 Москва
    Россия
    +880-5557992 www.domespace.ru

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