За 9 лет работы было разработано и воплощено в жизнь огромное количество интересных проектов, как для частных заказчиков, так и для коммерческих организаций. Мы научились создавать удобные и практичные, повседневные и парадные интерьеры, наполненные уютом. Также разрабатываем планировки домов, фасады и можем предложить лучшие дизайн-решения на стадии проектирования дома. Каждый наш проект индивидуален, и наше кредо — это изысканность, практичность, комфорт и качество. Точно знаем, что дизайнер обязан быть не только художником, но и хорошо знать рынок, быть технически подкованным в общении со строителями и уметь корректно доводить важную информацию для принятия заказчиком правильных решений. Утвержденный проект мы можем воплотить в жизнь «под ключ» руками опытных и профессиональных мастеров.