Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
Valentina Design
Дизайнеры интерьера Симферополь
Обзор 1Проекты (1) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостиная в эко стиле, Valentina Design Valentina Design Гостиная в стиле модерн Дерево Белый
    Гостиная в эко стиле, Valentina Design Valentina Design Гостиная в стиле модерн
    Гостиная в эко стиле, Valentina Design Valentina Design Гостиная в стиле модерн
    +6
    Гостиная в эко стиле

    Почему стоит обратиться к нам?

    Дизайнер с архитектурным образованием знает все конструкционные и функциональные особенности помещений.

    От обмерных чертежей до воплощения в жизнь. Ваш проект ведет один человек - он создает все чертежи, лично подбирает Вам материалы и составляет техническое задание.

    Мы находимся на связи 24 часа в сутки. Любой вопрос по дизайн проекту можно решить моментально.

    Полный дизайн проект включает - чертежи, визуализации и подбор материалов.

    Авторский надзор на объекте под руководством опытного дизайнера.

    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Крым и Симферополь
    Адрес
    95000 Симферополь
    Россия
    +7-9789425595 valentinadesign.ru
      Add SEO element