Почему стоит обратиться к нам?
Дизайнер с архитектурным образованием знает все конструкционные и функциональные особенности помещений.
От обмерных чертежей до воплощения в жизнь. Ваш проект ведет один человек - он создает все чертежи, лично подбирает Вам материалы и составляет техническое задание.
Мы находимся на связи 24 часа в сутки. Любой вопрос по дизайн проекту можно решить моментально.
Полный дизайн проект включает - чертежи, визуализации и подбор материалов.
Авторский надзор на объекте под руководством опытного дизайнера.
- Услуги
- дизайн интерьера
- Регионы обслуживания
- Крым и Симферополь
- Адрес
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95000 Симферополь
Россия
+7-9789425595 valentinadesign.ru