Творческая мастерская ЭкоЧеловеки — это необычная цветочная керамика Российского производства, сделанная вручную в Подмосковной мастерской. ЭкоЧеловечки замечательно впишутся в интерьер, оживят и украсят, как рабочее место в офисе, так и цветочный уголок на вашей кухне. Зеленая травка будет дарить хорошее настроение в любое время года! Прически у ЭкоЧеловеков могут быть разные, в комплекте с фигуркой идут грунт и газонная травка, или можно сделать прическу из суккулентов и кактусов, их разнообразие даст волю вашему воображению. ЭкоЧеловеки отлично вписались в ряды корпоративных подарков. Нанесение логотипа вашей компании еще раз подчеркнет положительный образ в глазах клиента.