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Мастерская Экочеловеки
Эко-дизайн Москва
Обзор 7Проекты (7) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Кашпо-магниты, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    Кашпо-магниты, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    Кашпо-магниты, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    +8
    Кашпо-магниты
    ЭкоМонстрики, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    ЭкоМонстрики, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    ЭкоМонстрики, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    +2
    ЭкоМонстрики
    Эко, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    Эко, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    Эко, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    +5
    Эко
    ЭкоТранспорт, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    ЭкоТранспорт, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    ЭкоТранспорт, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    +3
    ЭкоТранспорт
    Обезьянки, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    Обезьянки, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    Обезьянки, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    +3
    Обезьянки
    Совушки, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    Совушки, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    Совушки, Мастерская Экочеловеки Мастерская Экочеловеки Озеленение
    +2
    Совушки
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    Творческая мастерская ЭкоЧеловеки — это необычная цветочная керамика Российского производства, сделанная вручную в Подмосковной мастерской. ЭкоЧеловечки замечательно впишутся в интерьер, оживят и украсят, как рабочее место в офисе, так и цветочный уголок на вашей кухне. Зеленая травка будет дарить хорошее настроение в любое время года! Прически у ЭкоЧеловеков могут быть разные, в комплекте с фигуркой идут грунт и газонная травка, или можно сделать прическу из суккулентов и кактусов, их разнообразие даст волю вашему воображению. ЭкоЧеловеки отлично вписались в ряды корпоративных подарков. Нанесение логотипа вашей компании еще раз подчеркнет положительный образ в глазах клиента.

    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    Nizhnyaya Syromyatnicheskaya 10, building 9, Moscow, Russia
    105120 Москва
    Россия
    +7-4956488456 ecocheloveki.ru

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