Наша компания уже более 10 лет проектирует интерьеры жилых и общественных зданий. География наших работ не ограничивается г. Томск и его окрестностями. Есть проекты, выполненные и реализованные в г. Кемерово, г. Тюмень, г. Ханты-Мансийск, г. Сочи. Наша задача - сделать для вас уютное, продуманное пространство, которое соответствует вашим задачам и эстетическим предпочтениям.
- Услуги
- Дизайн проект Дизайн интерьера Консультация Планировочное решение
- Регионы обслуживания
- Томск Новосибирск Кемерово Тюмень Ханты-Мансийск Новосибирск Сочи Москва Санкт-Петербург
- Адрес
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Московский тракт 89-3
634034 Томск
Россия
+7-9138222102