Разрабатываем проекты зданий и интерьеров. Создаем комфортную и функциональную среду.

Преимущества для наших клиентов:

Организованная команда профессионалов (С каждым проектом работает менеджер. Он координирует работу всех профильных специалистов. Вы экономите время.)

Пакеты услуг (Мы индивидуально подбираем необходимые услуги для успешной реализации проекта. Вы не переплачиваете)

Реализуем Ваши идеи (Мы умеем слушать и слышать. Вы получаете то, что хотите получить)

Консультационная поддержка. (Отвечаем на все вопросы по проекту. Вы знаете о проекте все)

Воплощаем проект на 100% (Организуем авторский надзор и комплектацию материалами. Вы уверены в качестве реализации проекта)

Дизайнерская мастерская:

Эскизные проекты

Рабочие проекты

Визуализация проектов

Комплектация отделочными материалами и декором

Авторский надзор

Проектная мастерская:

Архитектурное проектирование

Конструктивное проектирование

Проектирование инженерных систем

Технологическое проектирование строительных процессов

Авторский надзор