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Проектный центр <q>Метрика</q>
Дизайнеры интерьера Йошкар-Ола
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Гостиная в частном доме, Проектный центр "Метрика" Проектный центр 'Метрика' Гостиные в эклектичном стиле Коричневый
    Гостиная в частном доме, Проектный центр "Метрика" Проектный центр 'Метрика' Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Гостиная в частном доме, Проектный центр "Метрика" Проектный центр 'Метрика' Гостиные в эклектичном стиле Бежевый
    Гостиная в частном доме
    Дизайн-проект кафе, Проектный центр "Метрика" Проектный центр 'Метрика' Конференц-центры в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн-проект кафе, Проектный центр "Метрика" Проектный центр 'Метрика' Конференц-центры в стиле минимализм Бежевый
    Дизайн-проект кафе, Проектный центр "Метрика" Проектный центр 'Метрика' Конференц-центры в стиле минимализм Бежевый
    +1
    Дизайн-проект кафе
    Детская комната, Проектный центр "Метрика" Проектный центр 'Метрика' Детские комната в эклектичном стиле Зеленый
    Детская комната, Проектный центр "Метрика" Проектный центр 'Метрика' Детские комната в эклектичном стиле Зеленый
    Детская комната, Проектный центр "Метрика" Проектный центр 'Метрика' Детские комната в эклектичном стиле Зеленый
    +1
    Детская комната

    Разрабатываем проекты зданий и интерьеров. Создаем комфортную и функциональную среду.

    Преимущества для наших клиентов:
    Организованная команда профессионалов (С каждым проектом работает менеджер. Он координирует работу всех профильных специалистов. Вы экономите время.) 

    Пакеты услуг (Мы индивидуально подбираем необходимые услуги для успешной реализации проекта. Вы не переплачиваете) 

    Реализуем Ваши идеи (Мы умеем слушать и слышать. Вы получаете то, что хотите получить) 

    Консультационная поддержка. (Отвечаем на все вопросы по проекту. Вы знаете о проекте все) 

    Воплощаем проект на 100% (Организуем авторский надзор и комплектацию материалами. Вы уверены в качестве реализации проекта)

    Дизайнерская мастерская:
    Эскизные проекты

    Рабочие проекты

    Визуализация проектов 

    Комплектация отделочными материалами и декором

    Авторский надзор

    Проектная мастерская: 

    Архитектурное проектирование

    Конструктивное проектирование

    Проектирование инженерных систем

    Технологическое проектирование строительных процессов

    Авторский надзор

    Услуги
    • Проектирование
    • архитектура
    • Дизайн интерьера
    • 3D визуализация
    Регионы обслуживания
    • Марий Эл
    • Татарстан
    • Чувашия
    • Нижегородская область
    • Кировская область
    • Йошкар-Ола
    Адрес
    ул. Панфилова
    424000 Йошкар-Ола
    Россия
    +7-9021020174 pcmetrika.ru
    Законное владение

    РФ, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, д. 17

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