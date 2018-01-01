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Студия интерьеров Людмилы Пожидаевой
Дизайнеры Москва
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    • Классическая квартира, Студия интерьеров Людмилы Пожидаевой Студия интерьеров Людмилы Пожидаевой Гостиная в классическом стиле
    Классическая квартира, Студия интерьеров Людмилы Пожидаевой Студия интерьеров Людмилы Пожидаевой Гостиная в классическом стиле
    Классическая квартира, Студия интерьеров Людмилы Пожидаевой Студия интерьеров Людмилы Пожидаевой Спальня в классическом стиле
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    Классическая квартира

    Создание интерьера под Ключъ от концепции до полной реализации!

    Студия выполняет весь комплекс работ по проектированию объектов, авторскому надзору, ремонту и отделке под ключ. Комплектация объекта исключительно по бюджету заказчика. Соблюдение сроков, ведение документации, четкий регламент.

    Авторские интерьеры с уникальным характером, индивидуальный подход к клиенту, фотореалистичная визуализация, большой опыт практической работы, престижные объекты.

    Услуги
    • дизайн интерьеров квартир
    • домов
    • таунхаусов
    • пентхаусов
    • б
    • ремонт квартир
    • комплектация об
    • авторский надзор об
    • проектирование об
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    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Европа
    • Азия
    • Москва
    Награды компании
    Interia Awards Modern Home 2018
    Адрес
    Кооперативная улица
    119146 Москва
    Россия
    +7-9164000043 pozhidaeva-design.ru
    Законное владение

    Москва, улица Кооперативная, д.4, стр.15, офис 3

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