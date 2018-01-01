Создание интерьера под Ключъ от концепции до полной реализации!

Студия выполняет весь комплекс работ по проектированию объектов, авторскому надзору, ремонту и отделке под ключ. Комплектация объекта исключительно по бюджету заказчика. Соблюдение сроков, ведение документации, четкий регламент.

Авторские интерьеры с уникальным характером, индивидуальный подход к клиенту, фотореалистичная визуализация, большой опыт практической работы, престижные объекты.