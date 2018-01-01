Создание интерьера под Ключъ от концепции до полной реализации!
Студия выполняет весь комплекс работ по проектированию объектов, авторскому надзору, ремонту и отделке под ключ. Комплектация объекта исключительно по бюджету заказчика. Соблюдение сроков, ведение документации, четкий регламент.
Авторские интерьеры с уникальным характером, индивидуальный подход к клиенту, фотореалистичная визуализация, большой опыт практической работы, престижные объекты.
- Услуги
- дизайн интерьеров квартир
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- авторский надзор об
- проектирование об
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- Регионы обслуживания
- Россия
- Европа
- Азия
- Москва
- Награды компании
- Interia Awards Modern Home 2018
- Адрес
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Кооперативная улица
119146 Москва
Россия
+7-9164000043 pozhidaeva-design.ru
Законное владение
Москва, улица Кооперативная, д.4, стр.15, офис 3