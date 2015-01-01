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Elena Demkina Design
Дизайнеры интерьера Санкт-Петербург
Обзор 8Проекты (8) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дом в Репино, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Гостиная в стиле минимализм Серый
    Дом в Репино, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Гостиная в стиле минимализм Серый
    Дом в Репино, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Гостиная в стиле минимализм Серый
    +9
    Дом в Репино
    Квартира на Ушаковской набережной, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Гостиная в стиле минимализм Серый
    Квартира на Ушаковской набережной, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Кухня в стиле минимализм Серый
    Квартира на Ушаковской набережной, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм Дерево Эффект древесины
    +11
    Квартира на Ушаковской набережной
    Участие в тендере Пулково: зона бизнес-лаунж , Elena Demkina Design Elena Demkina Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Участие в тендере Пулково: зона бизнес-лаунж , Elena Demkina Design Elena Demkina Design Конференц-центры в стиле минимализм
    Участие в тендере Пулково: зона бизнес-лаунж
    Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле IKEA, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Гостиная в стиле минимализм
    Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле IKEA, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Гостиная в стиле минимализм
    Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле IKEA, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Коридор, прихожая и лестница в стиле минимализм
    +10
    Однокомнатная квартира в Санкт-Петербурге в стиле IKEA
    Квартира на ул. Кемская, Санкт-Петербург, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира на ул. Кемская, Санкт-Петербург, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Гостиные в эклектичном стиле
    Квартира на ул. Кемская, Санкт-Петербург, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Гостиные в эклектичном стиле
    +9
    Квартира на ул. Кемская, Санкт-Петербург
    Эскизный дизайн-проект квартиры в Санкт-Петербурге, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Кухня в стиле минимализм
    Эскизный дизайн-проект квартиры в Санкт-Петербурге, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Кухня в стиле минимализм
    Эскизный дизайн-проект квартиры в Санкт-Петербурге, Elena Demkina Design Elena Demkina Design Спальня в стиле минимализм
    +3
    Эскизный дизайн-проект квартиры в Санкт-Петербурге
    Показать все 8 проекты

    Добрый день! 

    Я работаю в сфере интерьерного дизайна более 11 лет. Разрабатываю частные и общественные интерьеры под брендом ElenaDemkinaDesign. Сотрудничаю со студиями, близкими мне по идеологии. 

    Считаю, что пространство формирует человека, а грамотно выстроенное пространство способно менять его жизнь к лучшему. Раскрывая потенциал любого помещения, важно работать с учетом потребностей клиента, его ежедневных жизненных сценариев и эстетических предпочтений. Это позволяет сделать пространство дружелюбным, комфортным, интуитивно-понятным во взаимодействии с ним.

    При этом я стремлюсь найти баланс между функциональностью и эстетикой, сделать интерьер не только эргономичным и упорядоченным, но и стильным, современным, обладающим неповторимым характером и индивидуальностью, свободным от моды и трендов.

    Работаю качественно, с любовью. Долго, потому, что глубоко погружаюсь в работу и большое внимание уделяю деталям. 

    Буду рады знакомству! Впустите дизайн в свой дом)

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • Эскизный дизйн-проект
    • Чертежи для строителей
    • 3D визуализация
    • Авторский надзор
    • Комплектация
    • Декорирование
    Регионы обслуживания
    Санкт-петербург и Москва
    Адрес
    190000 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9811533583 www.behance.net/elena_demkina_design
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