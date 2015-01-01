Добрый день!

Я работаю в сфере интерьерного дизайна более 11 лет. Разрабатываю частные и общественные интерьеры под брендом ElenaDemkinaDesign. Сотрудничаю со студиями, близкими мне по идеологии.

Считаю, что пространство формирует человека, а грамотно выстроенное пространство способно менять его жизнь к лучшему. Раскрывая потенциал любого помещения, важно работать с учетом потребностей клиента, его ежедневных жизненных сценариев и эстетических предпочтений. Это позволяет сделать пространство дружелюбным, комфортным, интуитивно-понятным во взаимодействии с ним.

При этом я стремлюсь найти баланс между функциональностью и эстетикой, сделать интерьер не только эргономичным и упорядоченным, но и стильным, современным, обладающим неповторимым характером и индивидуальностью, свободным от моды и трендов.

Работаю качественно, с любовью. Долго, потому, что глубоко погружаюсь в работу и большое внимание уделяю деталям.

Буду рады знакомству! Впустите дизайн в свой дом)