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VAKULENKODESIGN
Дизайнеры интерьера Днепр
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Проекты

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    • Дизайн квартиры в стиле лофт в Днепре , VAKULENKODESIGN VAKULENKODESIGN Гостиная в стиле лофт Кирпичи Белый
    Дизайн квартиры в стиле лофт в Днепре , VAKULENKODESIGN VAKULENKODESIGN Спальня в стиле лофт
    Дизайн квартиры в стиле лофт в Днепре , VAKULENKODESIGN VAKULENKODESIGN Спальня в стиле лофт
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    Дизайн квартиры в стиле лофт в Днепре

    Архитектурная студия VAKULENKODESIGN успешно занимается дизайном интерьеров квартир, частных домов, офисов, магазинов, кафе и ресторанов, парикмахерских и других помещений коммерческого назначения. Наша студия начала свою работу в 2005 году и уже 14 лет мы создаем красивые и удобные интерьеры для наших заказчиков! В наши услуги входит полный комплект документов - планировочное решение, зд визуализация, комплект рабочих чертежей, авторский надзор и комплектация интерьера. Мы создаем красивое, функциональное и удобное пространство для жизни и отдыха.

    Также наша компания занимается архитектурным проектированием частных коттеджей, многоэтажных домов, торгово-развлекательных комплектов, производственных зданий и других сооружений. Разработка эскизного проекта, рабочей документации, строительный авторский надзор.

    Услуги
    • Дизайн интерьера
    • архитектурное проектирование
    • комплектация интерьера и авторский надзор
    Регионы обслуживания
    • Днепр
    • Киев
    • Харьков
    • Одесса
    • Львов
    Адрес
    проспект Гагарина, 90
    49000 Днепр
    Украина
    +380-662163215 www.vakulenkodesign.com

    Отзыв

    Олексій Михайлович
    5 месяцев назад

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