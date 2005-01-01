Архитектурная студия VAKULENKODESIGN успешно занимается дизайном интерьеров квартир, частных домов, офисов, магазинов, кафе и ресторанов, парикмахерских и других помещений коммерческого назначения. Наша студия начала свою работу в 2005 году и уже 14 лет мы создаем красивые и удобные интерьеры для наших заказчиков! В наши услуги входит полный комплект документов - планировочное решение, зд визуализация, комплект рабочих чертежей, авторский надзор и комплектация интерьера. Мы создаем красивое, функциональное и удобное пространство для жизни и отдыха.

Также наша компания занимается архитектурным проектированием частных коттеджей, многоэтажных домов, торгово-развлекательных комплектов, производственных зданий и других сооружений. Разработка эскизного проекта, рабочей документации, строительный авторский надзор.