Студия современного дизайна Levitorria - это сообщество дизайнеров объединенных общим видением тенденций развития современного дизайна в интерьере.

Мы группа людей искренне увлеченных нашим общим делом.

Наша миссия привнести частицу прекрасного в суету городских будней. Сочетание функциональности, комфорта и уюта в доме выражается в наших воплощенных интерьерах. Место, куда хочется возвращаться, квартира в которой хочется жить. А инвестиции, вложенные в хороший дизайн вашего жилища, это лучшее решение. И каждый раз, приходя домой, вы будете в этом убеждаться.