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Levitorria
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

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    • Королёв. Дизайн проект для Дарта Вейдра), Levitorria Levitorria Гостиная в стиле модерн
    Королёв. Дизайн проект для Дарта Вейдра), Levitorria Levitorria Гостиная в стиле модерн
    Королёв. Дизайн проект для Дарта Вейдра), Levitorria Levitorria Маленькие кухни
    +13
    Королёв. Дизайн проект для Дарта Вейдра)
    Крылатское. Дизайн-проект для холостого мужчины , Levitorria Levitorria Ванная комната в стиле модерн
    Крылатское. Дизайн-проект для холостого мужчины , Levitorria Levitorria Ванная комната в стиле модерн
    Крылатское. Дизайн-проект для холостого мужчины , Levitorria Levitorria Ванная комната в стиле модерн
    +14
    Крылатское. Дизайн-проект для холостого мужчины

    Студия современного дизайна Levitorria - это сообщество дизайнеров объединенных общим видением тенденций развития современного дизайна в интерьере.

    Мы группа людей искренне увлеченных нашим общим делом.

    Наша миссия привнести частицу прекрасного в суету городских будней. Сочетание функциональности, комфорта и уюта в доме выражается в наших воплощенных интерьерах. Место, куда хочется возвращаться, квартира в которой хочется жить. А инвестиции, вложенные в хороший дизайн вашего жилища, это лучшее решение. И каждый раз, приходя домой, вы будете в этом убеждаться.

    Услуги
    Дизайн интерьера и комплектация
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • московская область
    • удаленно – по всей России
    Адрес
    000000 Москва
    Россия
    +7-8004440409 www.levitorria.ru

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