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Симуков Святослав частный дизайнер интерьера
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 11Проекты (11) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
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    • Салон красоты "Ollin", Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Рабочий кабинет в стиле минимализм Белый
    Салон красоты "Ollin", Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Рабочий кабинет в стиле минимализм Желтый
    Салон красоты "Ollin", Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Рабочий кабинет в стиле минимализм Синий
    +3
    Салон красоты "Ollin"
    Салон красоты в ТЦ "Каштановая роща", Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Рабочий кабинет в классическом стиле Зеленый
    Салон красоты в ТЦ "Каштановая роща", Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Спа в классическом стиле Розовый
    Салон красоты в ТЦ "Каштановая роща", Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Медиа комната в классическом стиле Зеленый
    +11
    Салон красоты в ТЦ "Каштановая роща"
    Квартира на Филевском бульваре, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Спальня в стиле минимализм Бежевый
    Квартира на Филевском бульваре, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Гостиная в стиле минимализм Бежевый
    Квартира на Филевском бульваре, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Спальня в стиле минимализм Бежевый
    +16
    Квартира на Филевском бульваре
    Квартира на улице Нахимова, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Кухня в средиземноморском стиле Желтый
    Квартира на улице Нахимова, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Кухня в средиземноморском стиле Желтый
    Квартира на улице Нахимова, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Коридор, прихожая и лестница в средиземноморском стиле Желтый
    +9
    Квартира на улице Нахимова
    Квартира на Таганке, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле Бежевый
    Квартира на Таганке, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле Бежевый
    Квартира на Таганке, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Коридор, прихожая и лестница в азиатском стиле Бежевый
    +19
    Квартира на Таганке
    Квартира на Краснопресненской набережной, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле Белый
    Квартира на Краснопресненской набережной, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле Белый
    Квартира на Краснопресненской набережной, Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Симуков Святослав частный дизайнер интерьера Гостиная в классическом стиле Белый
    +23
    Квартира на Краснопресненской набережной
    Показать все 11 проекты

    Здравствуйте! Я занимаюсь дизайном интерьера более 8 лет. За время работы принимал участие и выполнял лично множество проектов разной степени сложности: начиная с типовых проектов не больших квартир и заканчивая разработкой проектов малоэтажных жилых микрорайонов. Такое обилие и разнообразие объектов позволило мне приобрести бесценный опыт в сфере дизайна и проектирования, которым я готов поделится с вами. В дизайне интерьера не стараюсь придерживаться какого-то одного стиля или направления, и шаблонно из проекта в проект его воплощать.Мне гораздо интереснее в разных проектах применять разные стили, разные цветовые сочетания и композиционные решения. Считаю, что такой подход к работе ведет к постоянному саморазвитию и совершенствованию своих знаний и навыков как дизайнера интерьеров. В данный момент работаю как ИП.

    Услуги
    Дизайн интерьера, авторский надзор и декораторство
    Регионы обслуживания
    Москва и Московская область
    Адрес
    Илимская ул., д. 10
    127546 Москва
    Россия
    +7-9096230096 simukov-design.ru
    Законное владение

    г. Москва, ул. Илимская, д. 10.

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