Здравствуйте! Я занимаюсь дизайном интерьера более 8 лет. За время работы принимал участие и выполнял лично множество проектов разной степени сложности: начиная с типовых проектов не больших квартир и заканчивая разработкой проектов малоэтажных жилых микрорайонов. Такое обилие и разнообразие объектов позволило мне приобрести бесценный опыт в сфере дизайна и проектирования, которым я готов поделится с вами. В дизайне интерьера не стараюсь придерживаться какого-то одного стиля или направления, и шаблонно из проекта в проект его воплощать.Мне гораздо интереснее в разных проектах применять разные стили, разные цветовые сочетания и композиционные решения. Считаю, что такой подход к работе ведет к постоянному саморазвитию и совершенствованию своих знаний и навыков как дизайнера интерьеров. В данный момент работаю как ИП.