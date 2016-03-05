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URBAN wood
Мебель и аксессуары Москва
Обзор 53Проекты (53) 1Книги идей (1)
Отзыв (3)
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Проекты

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    • Тумбы в скандинавском стиле, URBAN wood URBAN wood Прихожая, коридор и лестницыПолки и комоды ДСП Эффект древесины
    Тумбы в скандинавском стиле, URBAN wood URBAN wood Спальная комната Тумбочки ДСП Серый
    Тумбы в скандинавском стиле, URBAN wood URBAN wood Спальная комната Тумбочки ДСП Серый
    +2
    Тумбы в скандинавском стиле
    Винный шкаф из шпона красного дерева, URBAN wood URBAN wood Винный погреб Твердая древесина Красный
    Винный шкаф из шпона красного дерева, URBAN wood URBAN wood Рабочий кабинет Хранение Дерево Красный
    Винный шкаф из шпона красного дерева, URBAN wood URBAN wood ГостинаяШкафы и серванты Дерево Красный
    Винный шкаф из шпона красного дерева
    Кухня глянец, URBAN wood URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Белый
    Кухня глянец, URBAN wood URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Коричневый
    Кухня глянец
    Кухня в скандинавском стиле, URBAN wood URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Эффект древесины
    Кухня в скандинавском стиле
    Кухня в скандинавском стиле, URBAN wood URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Черный
    Кухня в скандинавском стиле
    Кухня в скандинавском стиле, URBAN wood URBAN wood КухняКухонная мебель Твердая древесина Эффект древесины
    Кухня в скандинавском стиле
    Показать все 53 проекты

    Сколько таинств и историй хранит в себе на первый взгляд такая незамысловатая вещь как мебель. Она с уверенностью сочетает в себе различные стили и эпохи. Легко ведется на поводу у моды и примеряет любую «одежду», которую Вы только пожелаете. С одной стороны она манящая и загадочная, с другой молчаливая и неодушевленная. Благодаря её функциональным способностям мы можем придать своей жизни максимальной комфортности и при этом, подобрать каждой конструкции своё особенное место. Чтобы всё необходимое было на виду или же под рукой, а если очень нужно, то и вовсе спрятанным от людского зора. Можно создавать мебельную продукцию не только для потребностей, но и для своих увлечений. Коллекционерам кубков, медалей, памятных сувениров или статуэток оригинальные полочки пригодятся как нельзя кстати.
    Интерьер для домашнего уюта подбирается с особым вдохновением. Он должен оставлять гостей под впечатлением и, главное, отражать внутреннее состояние и интересы хозяев (домовладельцев). Ведь, любой дом или квартира привлекают своей индивидуальностью, а её-то и создают мебельные предметы. Сейчас это легкие и изящные конструкции, которые достаточно оригинальны по своему дизайну. Не бойтесь создавать свои замки в разных стилях. Как насчет классики или модерна, а может это будет барокко или рококо, а может и вовсе переключиться на кантри или хай-тек. Команда специалистов поможет скомпоновать различные предметы таким образом, чтобы это смотрелось красиво и утонченно. В дуете с благородными материалами и насыщенными оттенками, Ваша обитель заиграет новыми красками. Для этого наши мастера творят не покладая рук, и каждый раз придумывают удачные варианты, которые идеально впишутся в Ваш интерьер и пространство. Если Вы ищете оригинальную мебель для кухни, уютную мебель для спальни, эксклюзивную прихожую, креативную мебель для ванной комнаты или отдельные детали для обустройства домашней обстановки. На нашем сайте Вы можете наглядно просмотреть иллюстрации и с помощью специалистов подобрать любую мебельную продукцию или деталь, без которой так грустно Вашему интерьеру. Мы работаем для Вас уже более 8 лет. Если Вы решили купить качественную мебель в Москве, можете смело обращаться к нам. Тысячи покупателей уже успели оценить преимущество и качество мебели от «URBAN wood». Вся мебель изготавливается из итальянских выкокоэгологических материалов. Разнообразие нашей продукции позволяет удовлетворить вкусы даже самых взыскательных покупателей. Мы ценим Ваше время и деньги, поэтому всего за пару кликов Вы можете приобрести мебель Вашей мечты. Не замыкайтесь в тривиальных мотивах, включите свою фантазию и творите в тандеме с «URBAN wood».

    Услуги
    Изготовление мебели в скандинавском стиле и классика.
    Регионы обслуживания
    Россия ЕС
    Адрес
    Сигнальный проезд, дом 16, строение 20
    127273 Москва
    Россия
    +7-9687523555 www.urbanwood.ru

    Отзыв

    ilya.pavlish
    Заказал кухонный гарнитур в компании Urbanwood, в быстрые сроки подобрали цвета кухни и решили все технические вопросы.Качество продукции очень обрадовало. Монтажники оказались опытными специалистами, которым стоило бы уделить особое внимание, оперативно решили вопросы, которые появились, при ходе монтажа
    почти 6 лет назад
    Дата проекта: Июнь 2016
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    lv_radchenko
    Компания Urbanwood, качественно и в установленные сроки изготовила и установила кухонный гарнитур и мебель в кабинет. Очень порадовала экспертность сотрудников компании, начиная от менеджера, заканчивая монтажниками. Практически не отклоняясь от дизайн-проекта, удалось решить все технические вопросы.
    почти 6 лет назад
    Дата проекта: Март 2016
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    vladweb
    Хочу поделиться своими впечатлениями о работе компании и передать благодарность её сотрудникам за их добросовестное отношение к клиенту. Долго подбирали компанию по производству мебели для гостиной и экранов для радиаторов. Хорошей и оригинальной мебели много, но в одних фирмах за её качество запрашивают очень высокую цену, в других - в жертву низкой цене приносятся качество и сервис, да и отзывы в Интернете не очень лестные. Случайно на сайте увидел информацию о компании Urbanwood, решил проверить. Вызвал замерщика. На вызов приехал представитель компании Эдгар, терпеливо выслушал мои вопросы и предложения, добросовестно предложил свои варианты и через день по e-mail прислали эскизы и расчёт стоимости. На мою просьбу о скидке, ответ был положительный. За что отдельное спасибо! В процессе изготовления мебели Эдгар неоднократно созванивался со мной, уточняя даже самые (казалось бы) незначительные детали заказа. Вопросов по доставке не возникло, все детали привезены в целости и сохранности. На следующий день приехали мастера-установщики, проверили комплектность, подготовили детали и осуществили сборку за 1 день.. Качество сборки хорошее, порадовала культура работы специалистов. Удовлетворило меня и изготовление деталей мебели - всё качественно. В общем, заказ свой я получил в полном соответствии со своими предпочтениями. Мебель очень красивая и качественная! Прошло уже больше 6 месяцев с момента сборки, никаких нареканий к качеству мебели не обнаружено! Дополнительно к заказу я попросил краску, которой окрашивались фасады мебели, привезли, да ещё и безвозмездно! Большое спасибо всем специалистам компании Urbanwood за добросовестное отношение к клиентам!
    почти 6 лет назад
    Дата проекта: Январь 2016
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