«Блок Д» - металлические двери в Москве, монтаж, замер. Производим металлические двери в квартиры, подъезды, дома, для коммерческих помещений или офисов, звукоизоляционные, термостойкие и любые другие. Множество вариантов отделки двери с использованием МДФ, ламината, массива дерева, порошкового напыления различных оттенков для любого интерьера. Установка изделий выполняется с учетом требований безопасности за кротчайшее время, после установки проводится уборка. Бесплатная доставка в пределах МКАД, а также бесплатный замер, индивидуальные размеры, собственное производство, изготовление от 2 дней. Звоните!