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DeepAA
Дизайнеры интерьера Москва
Обзор 2Проекты (2) 0Книги идей (0)
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • ЖК "ЗИЛАРТ" №1, DeepAA DeepAA Спальня в стиле минимализм Синий
    ЖК "ЗИЛАРТ" №1, DeepAA DeepAA Спальня в стиле минимализм Бетон Серый
    ЖК "ЗИЛАРТ" №1, DeepAA DeepAA Гостиная в стиле минимализм Дерево Серый
    ЖК "ЗИЛАРТ" №1
    3д визуализации с проработкой дизайна., DeepAA DeepAA Гостиные в эклектичном стиле Дерево Бежевый
    3д визуализации с проработкой дизайна., DeepAA DeepAA Ванная комната в эклектичном стиле Камень Бежевый
    3д визуализации с проработкой дизайна., DeepAA DeepAA Гостиные в эклектичном стиле Бетон Серый
    +4
    3д визуализации с проработкой дизайна.

    Прошу связываться по телефону!!!

    Мы создаём только уникальные и эксклюзивные интерьеры квартир, домов, таунхаусов, вилл, яхт, самолетов и даже домиков для уточек. Правильно спланированные комнаты в доме или полностью изменённый дизайн квартиры поможет владельцам начать новый этап в жизни. Кардинальные изменения или корректировка существующей обстановки входит в спектр услуг дизайнеров интерьера студии DeepAA Interiors. Инженеры полностью разрабатывают проекты и осуществляют авторский надзор до сдачи объекта в эксплуатацию.


    Портфолио: https://drive.google.com/file/d/1yP0--X1ToYiDYQSp3SuqdXszoOpFQxgl/view?usp=sharing

    Услуги
    • Визуализация
    • 3d визуализация
    • Дизайн интерьеров
    • Проектирование зданий
    • Экстерьер
    Регионы обслуживания
    Москва
    Адрес
    109147 Москва
    Россия
    +7-9690383388 deepaa.tilda.ws
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