Бюро Buslaev Architects умеет вникать в задачи и разделять идеи заказчиков. Опыт 27 лет, более 500 проектов, допуск СРО на генеральное проектирование.

Экспертный уровень дизайна, самоконтроль, четкость выполнения своих обязательств позволяет нам добиваться высокого качества проектных решений. Среди наших заказчиков такие, как ОАО НПК "Катрен", Новосибирский Государственный Университет, Ledas, Bricsys Technologies, Marriott, Lexus, Toyota, Schlumberger и др. У вас есть шанс получить великолепные результаты (планировка, эргономика, пропорции и стилистика, цветопсихологическая аналитика, авторская архитектура и дизайн). Будем рады предложить вам отличный (в том числе, дистанционный) сервис.