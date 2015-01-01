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Buslaev Architects
Архитекторы Краснообск, Новосибирская Область
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Отзыв (1)
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    Бюро Buslaev Architects умеет вникать в задачи и разделять идеи заказчиков. Опыт 27 лет, более 500 проектов, допуск СРО на генеральное проектирование.

    Экспертный уровень дизайна, самоконтроль, четкость выполнения своих обязательств позволяет нам добиваться высокого качества проектных решений. Среди наших заказчиков такие, как ОАО НПК "Катрен", Новосибирский Государственный Университет, Ledas, Bricsys Technologies, Marriott, Lexus, Toyota, Schlumberger и др. У вас есть шанс получить великолепные результаты (планировка, эргономика, пропорции и стилистика, цветопсихологическая аналитика, авторская архитектура и дизайн). Будем рады предложить вам отличный (в том числе, дистанционный) сервис.

    Услуги
    • архитектурное проектирование
    • дизайн интерьеров
    • консультации по архитектуре и дизайну
    Регионы обслуживания
    • Россия
    • Европа
    • Азия
    • Краснообск
    • Новосибирская область
    Награды компании
    Премии Золотая Капитель 2009, Золотая Капитель 2015, Евразийская Премия 2015
    Адрес
    здание СибНИИ кормов, офис 444
    630501 Краснообск, Новосибирская Область
    Россия
    +7-9628261174 www.buslaevarchitects.com
    Законное владение

    630501, Новосибирская область, п. Краснообск, здание СибНИИ кормов, офис 444

    Отзыв

    Dmitry Nesterovich
    5 месяцев назад
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