Pride&Joy - product design studio.
Мы сделаем твое собственное пространство не только комфортным и качественным, но и эксклюзивным и неординарным. Мы изготавливаем стильное освещение и домашний декор, мебель и аксессуары, в которых объединяем метал, кожу, дерево, стекло и элементы авто-деталей, после чего они становятся ярким акцентом в дизайне уютного дома или фишкой твоего арт пространства. Также, наши товары могут стать креативным подарком для действительно особенных людей.
Не следуй за трендами, создавай свой с Pride&Joy!
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- Адрес
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ул. Дегтярная 7
04071 Киев
Украина
+380-674466002 prideandjoy.com.ua
Юридический адрес:
37350, Украина, Полтавская обл., Гадяцкий р-н, село Вельбивка, ул. Ценртральна, дом 84
Почтовый адрес:
04071, Украина, г. Киев, ул. Дегтярная 7, шоурум Pride&Joy