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Pride&amp;Joy
Освещение Киев
Обзор 2Проекты (2) 7Книги идей (7)
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Проекты

Новый проект
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    • Декоративный светильник Pride&Joy Маки, Pride&Joy Pride&Joy ГостинаяОсвещение Дерево Красный
    Декоративный светильник Pride&Joy Маки, Pride&Joy Pride&Joy ГостинаяОсвещение Дерево Красный
    Декоративный светильник Pride&Joy Маки, Pride&Joy Pride&Joy ГостинаяОсвещение Дерево Красный
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    Декоративный светильник Pride&Joy Маки
    КОМПЛЕКТ ИЗ ЛАМПЫ И ЧАСОВ PRIDE&JOY ИЗ МОРЕНОГО ДУБА 01E, Pride&Joy Pride&Joy Рабочий кабинет Аксессуары и декор Дерево Черный
    КОМПЛЕКТ ИЗ ЛАМПЫ И ЧАСОВ PRIDE&JOY ИЗ МОРЕНОГО ДУБА 01E, Pride&Joy Pride&Joy Офисные помещения и магазины
    КОМПЛЕКТ ИЗ ЛАМПЫ И ЧАСОВ PRIDE&JOY ИЗ МОРЕНОГО ДУБА 01E, Pride&Joy Pride&Joy Рабочий кабинет Аксессуары и декор
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    КОМПЛЕКТ ИЗ ЛАМПЫ И ЧАСОВ PRIDE&JOY ИЗ МОРЕНОГО ДУБА 01E

    Pride&Joy - product design studio.

    Мы сделаем твое собственное пространство не только комфортным и качественным, но и эксклюзивным и неординарным. Мы изготавливаем стильное освещение и домашний декор, мебель и аксессуары, в которых объединяем метал, кожу, дерево, стекло и элементы авто-деталей, после чего они становятся ярким акцентом в дизайне уютного дома или фишкой твоего арт пространства. Также, наши товары могут стать креативным подарком для действительно особенных людей. 

    Не следуй за трендами, создавай свой с Pride&Joy!

    Услуги
    • домашний декор
    • часы
    • настольные часы
    • лампы
    • торшеры
    • светильники
    • настольные лампы
    • освітлення
    • лампа
    • світильники
    • торшер
    • настільні лампи
    • годинники
    • настільні годинники
    • lighting
    • lights
    • home decor
    • lamp
    • table lamp
    • lamp with shade
    • floor lamp
    • sconce lamp
    • decorative lamp
    • lamps
    • clock
    • clocks
    • table clock
    • helmet holder
    • helmet rack
    • Освещение
    • Показать все 30 услуги
    Регионы обслуживания
    Весь мир
    Адрес
    ул. Дегтярная 7
    04071 Киев
    Украина
    +380-674466002 prideandjoy.com.ua
    Законное владение

    Юридический адрес: 

    37350, Украина, Полтавская обл., Гадяцкий р-н, село Вельбивка, ул. Ценртральна, дом 84

    Почтовый адрес: 

    04071, Украина, г. Киев, ул. Дегтярная 7, шоурум Pride&Joy

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