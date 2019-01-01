Любим ли мы свою работу? - Дизайн нельзя назвать работой. Это призвание, дар, желание изменить окружающее к лучшему, познать человеческую натуру и найти ключ к гармонии с собой и современным миром.

Бохо- это сочетание изысканного богемного стиля и свободного стиля хиппи, это многообразие стилей в рамках одного проекта, это ощущение легкости и свободы, гармонии и шика. Мы делаем не только красиво, а еще и удобно, а это самое главное! Результат достигается за счет нашего опыта и понимания проекта как единого целого. Все мы хотим "что-то особенное", но для каждого из нас оно "свое". Мы поможем найти Вам именно "свое": уникальное, волшебное и неповторимое. - более 8 лет опыта работы- на текущий момент разработано более 200 проектов в г. Минске, других городах Беларуси, России и Украины. - более 50% клиентов приходят к нам по рекомендациям - опыт разработки дизайна офисов, зоопарков, торговых площадей, экстерьеров, административных помещений. В нашей команде есть ландшафтный дизайнер, архитектор, фотограф и специалист по ремонту. Наши сотрудники делают все, чтобы Вы получили красивое и комфортное место для жизни, работы и отдыха!