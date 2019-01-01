Ваш браузер устарел.

เพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่ดีขึ้นกับการออกแบบบ้านของเราโปรดดาวน์โหลดเบราเซอร์ฟรีอื่น ๆ เพียงคลิกที่ไอคอน!

Комнаты
Специалисты
Журнал
Станьте профессионалом
Премиум
Выйти
BOHO DESIGN
Дизайнеры интерьера Минск
Обзор 3Проекты (3) 0Книги идей (0)
Отзыв (0)
edit edit in admin Запросить отзыв Новый проект
Запросить отзыв Отредактировать профиль

Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры по ул. Радищева, г Минск., BOHO DESIGN BOHO DESIGN Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры по ул. Радищева, г Минск., BOHO DESIGN BOHO DESIGN Гостиная в стиле модерн Бежевый
    Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры по ул. Радищева, г Минск., BOHO DESIGN BOHO DESIGN Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Керамика Красный
    +14
    Дизайн-проект четырехкомнатной квартиры по ул. Радищева, г Минск.
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры по ул. Олешева г. Минск, BOHO DESIGN BOHO DESIGN Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Дерево Серый
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры по ул. Олешева г. Минск, BOHO DESIGN BOHO DESIGN Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Металл Серый
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры по ул. Олешева г. Минск, BOHO DESIGN BOHO DESIGN Коридор, прихожая и лестница в скандинавском стиле Дерево Серый
    +21
    Дизайн-проект двухкомнатной квартиры по ул. Олешева г. Минск
    Дизайн-проект квартиры студии по пр. Победителей, BOHO DESIGN BOHO DESIGN Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект квартиры студии по пр. Победителей, BOHO DESIGN BOHO DESIGN Гостиная в классическом стиле
    Дизайн-проект квартиры студии по пр. Победителей, BOHO DESIGN BOHO DESIGN Кухня в классическом стиле
    +15
    Дизайн-проект квартиры студии по пр. Победителей

    Любим ли мы свою работу? - Дизайн нельзя назвать работой. Это призвание, дар, желание изменить окружающее к лучшему, познать человеческую натуру и найти ключ к гармонии с собой и современным миром. 

       Бохо- это сочетание изысканного богемного стиля и свободного стиля хиппи, это многообразие стилей в рамках одного проекта, это ощущение легкости и свободы, гармонии и шика. Мы делаем не только красиво, а еще и удобно, а это самое главное! Результат достигается за счет нашего опыта и понимания проекта как единого целого. Все мы хотим "что-то особенное", но для каждого из нас оно "свое". Мы поможем найти Вам именно "свое": уникальное, волшебное и неповторимое. - более 8 лет опыта работы- на текущий момент разработано более 200 проектов в г. Минске, других городах Беларуси, России и Украины. - более 50% клиентов приходят к нам по рекомендациям - опыт разработки дизайна офисов, зоопарков, торговых площадей, экстерьеров, административных помещений. В нашей команде есть ландшафтный дизайнер, архитектор, фотограф и специалист по ремонту. Наши сотрудники делают все, чтобы Вы получили красивое и комфортное место для жизни, работы и отдыха!
    Услуги
    Дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    Весь мир и Минск
    Адрес
    Мележа, 1 офис 1333
    220000 Минск
    Беларусь
    +375-447418839 www.boho.by
    Законное владение

    Мележа, 1, офис 1333

    22000 Минск

    Беларусь

    www.boho.by

    Последние упоминания редакторами homify

      Add SEO element