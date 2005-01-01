производство мебели по индивидуальным проектам.

Кухни, шкафы, шкафы-купе, гардеробные системы, ванные комнаты, детские комнаты, мебель для кабинета, прихожие, гостиные, библиотеки, нестандартные проекты, мягкая и корпусная мебель, комплексные интерьерные решения.



Дизайн-проект с 3D-визуализацией, замер, доставка, сборка, установка, гарантийное сервисное обслуживание: 5 лет на кухню, 25 лет на системы открывания, 10 лет на шкафы. Собственный магазин техники, продажа бытовой техники и сантехники, установка на специальных условиях.