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Кухниспаркс
Мебель и аксессуары Рязань
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    • производство мебели по индивидуальным проектам.

    Кухни, шкафы, шкафы-купе, гардеробные системы, ванные комнаты, детские комнаты, мебель для кабинета, прихожие, гостиные, библиотеки, нестандартные проекты, мягкая и корпусная мебель, комплексные интерьерные решения.

    Дизайн-проект с 3D-визуализацией, замер, доставка, сборка, установка, гарантийное сервисное обслуживание: 5 лет на кухню, 25 лет на системы открывания, 10 лет на шкафы. Собственный магазин техники, продажа бытовой техники и сантехники, установка на специальных условиях.

    Регионы обслуживания
    • Рязань
    • Москва
    • Коломна
    • Воскресенск
    • Липецк
    • Орел
    Награды компании
    Лидер доверия потребителей 2005-2018
    Адрес
    390046 Рязань
    Россия
    +7-8002228898 kuhnisparks.ru
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