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Архитектурная студия <q>Progettare</q> ( Проджеттаре)
Архитекторы Санкт-Петербург
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Проекты

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    • Квартира в современной стилистике, Архитектурная студия "Progettare" ( Проджеттаре) Архитектурная студия 'Progettare' ( Проджеттаре) Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле Бежевый
    Квартира в современной стилистике, Архитектурная студия "Progettare" ( Проджеттаре) Архитектурная студия 'Progettare' ( Проджеттаре) Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
    Квартира в современной стилистике, Архитектурная студия "Progettare" ( Проджеттаре) Архитектурная студия 'Progettare' ( Проджеттаре) Коридор, прихожая и лестница в модерн стиле
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    Квартира в современной стилистике

    Мы занимаемся проектированием и дизайном интерьеров. Работаем в любых стилистиках и на любых проектах. Опыт работы более 20 лет. Более 1000 реализованных объектов.

    Услуги
    • 1. Проектирование
    • 2. Дизайн интерьеров
    • 3. Архитектура
    • 4. Ландшафт
    • 5. Ремонт и делка
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    • 6. Перепланировки
    • 7. Обмеры
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    Регионы обслуживания
    Весь мир и Санкт-Петербург
    Адрес
    Средний проспект 85
    199106 Санкт-Петербург
    Россия
    +7-9219660853 www.progettare.ru
    Законное владение

    Светлановский проспект 97-159, Санкт-Петербург

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