Мы занимаемся проектированием и дизайном интерьеров. Работаем в любых стилистиках и на любых проектах. Опыт работы более 20 лет. Более 1000 реализованных объектов.
- Услуги
- 1. Проектирование
- 2. Дизайн интерьеров
- 3. Архитектура
- 4. Ландшафт
- 5. Ремонт и делка
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- 6. Перепланировки
- 7. Обмеры
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- Регионы обслуживания
- Весь мир и Санкт-Петербург
- Адрес
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Средний проспект 85
199106 Санкт-Петербург
Россия
+7-9219660853 www.progettare.ru
Законное владение
Светлановский проспект 97-159, Санкт-Петербург