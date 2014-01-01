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Печная Артель
Каминщики Калуга
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    • Камин "Гусар", Печная Артель Печная Артель ГостинаяКамины и аксессуары Кирпичи Красный
    Камин "Гусар"
    Изразцовая печь, Печная Артель Печная Артель Гостиная в классическом стиле
    Изразцовая печь, Печная Артель Печная Артель ГостинаяКамины и аксессуары
    Изразцовая печь, Печная Артель Печная Артель ГостинаяКамины и аксессуары
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    Изразцовая печь

    Строим и проектируем камины, барбекю комплексы, банные печи, отопительные печи, русские печи. Комплексно строим зоны отдыха и приготовления пищи у живого огня. Беседки с печными кухнями, парные для русской бани. Каминные залы. Изразцовые камины и печи. Очаги любой сложности. Поставка оборудования - каминные топки, дымоходы, печной кирпич, комплектующие напрямую от производителей. Сервисное обслуживание - трубочистные работы. Своя студия ковки и столярная мастерская. 

    "Печная Артель" - это семейный бизнес. Печная династия началась еще с прадеда. Я считаю, что именно такие ремесленные традиции должны передаваться по мужской линии. Начиная с 12 лет, я помогал отцу в работе и уже в 16 лет активно трудился в общем деле. В 2014 году я решил что пора перейти от ремесленного дела в полноценный бизнес. За последние 5 лет мы построили четкую и понятную структуру. Печные комплексы сделаны по исконным печным правилам, с применением современных технологий и материалов. Это даёт гарантию качества и долговечности очагов для наших клиентов" 

    Руководитель компании - Александр Маценов.

    Услуги
    • камины
    • банные печи
    • мангал
    • казан
    • тандыр
    • беседки
    • беседки из кирпича
    • изразцы
    • изразцовые печи
    • русские печи
    • барбекю
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    Регионы обслуживания
    Калуга, Москва и Тула
    Адрес
    ул. Болдина, д.67
    248000 Калуга
    Россия
    +7-9611211991 www.stroim-pech.ru
    Законное владение

    г.Калуга, ул. Болдина, д.67

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