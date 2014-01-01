Строим и проектируем камины, барбекю комплексы, банные печи, отопительные печи, русские печи. Комплексно строим зоны отдыха и приготовления пищи у живого огня. Беседки с печными кухнями, парные для русской бани. Каминные залы. Изразцовые камины и печи. Очаги любой сложности. Поставка оборудования - каминные топки, дымоходы, печной кирпич, комплектующие напрямую от производителей. Сервисное обслуживание - трубочистные работы. Своя студия ковки и столярная мастерская.
"Печная Артель" - это семейный бизнес. Печная династия началась еще с прадеда. Я считаю, что именно такие ремесленные традиции должны передаваться по мужской линии. Начиная с 12 лет, я помогал отцу в работе и уже в 16 лет активно трудился в общем деле. В 2014 году я решил что пора перейти от ремесленного дела в полноценный бизнес. За последние 5 лет мы построили четкую и понятную структуру. Печные комплексы сделаны по исконным печным правилам, с применением современных технологий и материалов. Это даёт гарантию качества и долговечности очагов для наших клиентов"
Руководитель компании - Александр Маценов.
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- русские печи
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- Регионы обслуживания
- Калуга, Москва и Тула
- Адрес
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ул. Болдина, д.67
248000 Калуга
Россия
+7-9611211991 www.stroim-pech.ru
г.Калуга, ул. Болдина, д.67