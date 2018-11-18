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Территория ландшафтных решений <q>Green Park</q>
Ландшафтные архитекторы Екатеринбург
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Проекты

Новый проект
  • Стать Премиум
    • Фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера" 2018, Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    Фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера" 2018, Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    Фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера" 2018, Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    +7
    Фестиваль ландшафтного искусства "Атмосфера" 2018
    Озеленение частного особняка, Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    Озеленение частного особняка, Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    Озеленение частного особняка, Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    +4
    Озеленение частного особняка
    Семинар Игоря Сафиуллина (г. Москва), Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    Семинар Игоря Сафиуллина (г. Москва), Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    Семинар Игоря Сафиуллина (г. Москва), Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    +1
    Семинар Игоря Сафиуллина (г. Москва)
    Создание водоема в КП "Новая рассоха", Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    Создание водоема в КП "Новая рассоха", Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    Создание водоема в КП "Новая рассоха", Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    +2
    Создание водоема в КП "Новая рассоха"
    Озеленение частного сада, Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    Озеленение частного сада, Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    Озеленение частного сада, Территория ландшафтных решений "Green Park" Территория ландшафтных решений 'Green Park'
    +1
    Озеленение частного сада

    Территория ландшафтных решений - комплексное решение задач вашего сада.

    У нас несколько направлений:

    1. Проектирование. Мы создаем индивидуальные проекты садов, ориентируясь на ваши пожелания, образ жизни и потребности. Вы можете заказать как полный рабочий проект, так и эскизный, или же какую-то его часть (например, только проект дорожек, цветников и тд.). Работаем как с частными участками, так и с общественными территориями, микрорайонами, жилыми комплексами. 

    2. Благоустройство и озеленение. Мы не только создаем проекты, но и реализуем их на практике. Уже сейчас вы можете видеть наши посадки напротив ТРЦ "Дирижабль", перед башней Исеть (ул. Б. Ельцина), в жилом комплексе "Макаровский квартал".

    3. Школа ландшафтного дизайна. Если вы хотите самостоятельно окунуться в мир ландшафтного искусства, добро пожаловать в школу! После обучения вы получите полный проект собственного сада, где вы будете знать каждый уголок. У нас есть как долгосрочные (2-5 месяцев), краткосрочные курсы (2-6 недель) и обучеие онлайн с обратной связью от преподавателей. Выбирайте наиболее  удобный формат!

    4. Мы являемся организаторами Первого Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера" в августе 2018 года. Фестиваль проходит в центре Екатеринбурга. На площади коммунаров были представлены 10 выставочных садов в полном размере. Фестиваль посетило более 12 000 человек. В 2019 году мы проводим форум ландшафтного искусства в Екатеринбурге. Присоединяйтесь!

    Услуги
    • Пректирование
    • Благоустройство
    • озеленение
    • о
    • курсы ландшафтного дизайна
    • проектирование дорожек
    • 3D визуализация
    • эскизный проект
    • полный раочий проект
    • разраотка
    • разра
    • отка дендроплана
    • б
    • отка генерального плана участка
    • план баланса площадей
    • разбивочный чертеж
    • ор и расчет систем водоотведения
    • создание водоемов
    • обучение
    • индивидуальная проработка МАФ
    • дренаж
    • вертикальная планировка сада
    • топосъемка
    • бурение скважин
    • создание объемно-пространственной структуры сада
    • подб
    • подбор освещения
    • подбор и расчет систем водоотведения
    • разработка цветников
    • подбор растений
    • схема сезонной декоративности сада
    • Показать все 31 услуги
    Регионы обслуживания
    Свердловская область и Екатеринбург
    Адрес
    Маршала Жукова, д. 5
    620014 Екатеринбург
    Россия
    +7-9126717579 www.greenparkekb.ru
    Законное владение

    г. Екатеринбург, ул. Жукова, д. 5

    Отзыв

    Анна Хомутинникова
    около 1 года назад
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