Территория ландшафтных решений - комплексное решение задач вашего сада.

У нас несколько направлений:

1. Проектирование. Мы создаем индивидуальные проекты садов, ориентируясь на ваши пожелания, образ жизни и потребности. Вы можете заказать как полный рабочий проект, так и эскизный, или же какую-то его часть (например, только проект дорожек, цветников и тд.). Работаем как с частными участками, так и с общественными территориями, микрорайонами, жилыми комплексами.

2. Благоустройство и озеленение. Мы не только создаем проекты, но и реализуем их на практике. Уже сейчас вы можете видеть наши посадки напротив ТРЦ "Дирижабль", перед башней Исеть (ул. Б. Ельцина), в жилом комплексе "Макаровский квартал".

3. Школа ландшафтного дизайна. Если вы хотите самостоятельно окунуться в мир ландшафтного искусства, добро пожаловать в школу! После обучения вы получите полный проект собственного сада, где вы будете знать каждый уголок. У нас есть как долгосрочные (2-5 месяцев), краткосрочные курсы (2-6 недель) и обучеие онлайн с обратной связью от преподавателей. Выбирайте наиболее удобный формат!

4. Мы являемся организаторами Первого Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера" в августе 2018 года. Фестиваль проходит в центре Екатеринбурга. На площади коммунаров были представлены 10 выставочных садов в полном размере. Фестиваль посетило более 12 000 человек. В 2019 году мы проводим форум ландшафтного искусства в Екатеринбурге. Присоединяйтесь!