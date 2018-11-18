Территория ландшафтных решений - комплексное решение задач вашего сада.
У нас несколько направлений:
1. Проектирование. Мы создаем индивидуальные проекты садов, ориентируясь на ваши пожелания, образ жизни и потребности. Вы можете заказать как полный рабочий проект, так и эскизный, или же какую-то его часть (например, только проект дорожек, цветников и тд.). Работаем как с частными участками, так и с общественными территориями, микрорайонами, жилыми комплексами.
2. Благоустройство и озеленение. Мы не только создаем проекты, но и реализуем их на практике. Уже сейчас вы можете видеть наши посадки напротив ТРЦ "Дирижабль", перед башней Исеть (ул. Б. Ельцина), в жилом комплексе "Макаровский квартал".
3. Школа ландшафтного дизайна. Если вы хотите самостоятельно окунуться в мир ландшафтного искусства, добро пожаловать в школу! После обучения вы получите полный проект собственного сада, где вы будете знать каждый уголок. У нас есть как долгосрочные (2-5 месяцев), краткосрочные курсы (2-6 недель) и обучеие онлайн с обратной связью от преподавателей. Выбирайте наиболее удобный формат!
4. Мы являемся организаторами Первого Евразийского фестиваля ландшафтного искусства "Атмосфера" в августе 2018 года. Фестиваль проходит в центре Екатеринбурга. На площади коммунаров были представлены 10 выставочных садов в полном размере. Фестиваль посетило более 12 000 человек. В 2019 году мы проводим форум ландшафтного искусства в Екатеринбурге. Присоединяйтесь!
- Услуги
- Пректирование
- Благоустройство
- озеленение
- о
- курсы ландшафтного дизайна
- проектирование дорожек
- 3D визуализация
- эскизный проект
- полный раочий проект
- разраотка
- разра
- отка дендроплана
- б
- отка генерального плана участка
- план баланса площадей
- разбивочный чертеж
- ор и расчет систем водоотведения
- создание водоемов
- обучение
- индивидуальная проработка МАФ
- дренаж
- вертикальная планировка сада
- топосъемка
- бурение скважин
- создание объемно-пространственной структуры сада
- подб
- подбор освещения
- подбор и расчет систем водоотведения
- разработка цветников
- подбор растений
- схема сезонной декоративности сада
- Показать все 31 услуги
- Регионы обслуживания
- Свердловская область и Екатеринбург
- Адрес
-
Маршала Жукова, д. 5
620014 Екатеринбург
Россия
+7-9126717579 www.greenparkekb.ru
г. Екатеринбург, ул. Жукова, д. 5