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Сергей Гринцов
Дизайнеры интерьера Москва
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    Сергей Гринцов
    Сергей Гринцов
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    Меня зовут Сергей Гринцов.

    Я специализируюсь на разработке дизайна интерьера в минималистичном, скандинавском стиле. Мой опыт насчитывает без малого 20 лет. По мимо дизайна я прекрасно разбираюсь в строительстве и материалах. Все мои решения конструктивно обоснованы. Скурпулезно подхожу к подаче, оформлению и проработке проекта. Выдаю задание проектировщикам смежных разделов и производителям мебели. Подбираю мебель и оборудование. Предложу скидки как на строительно отделочные материалы, так и на мебель.

    Услуги
    дизайн интерьера
    Регионы обслуживания
    • Москва
    • Санкт-Петербург
    • Таллин
    • Рига
    Адрес
    117463 Москва
    Россия
    +7-9660560426 interior.grintsov.com
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