Меня зовут Сергей Гринцов.

Я специализируюсь на разработке дизайна интерьера в минималистичном, скандинавском стиле. Мой опыт насчитывает без малого 20 лет. По мимо дизайна я прекрасно разбираюсь в строительстве и материалах. Все мои решения конструктивно обоснованы. Скурпулезно подхожу к подаче, оформлению и проработке проекта. Выдаю задание проектировщикам смежных разделов и производителям мебели. Подбираю мебель и оборудование. Предложу скидки как на строительно отделочные материалы, так и на мебель.